23 сентября 2024

В Челябинске перекроют железнодорожный переезд к микрорайону. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Переезд закроют из-за замены настила
Переезд закроют из-за замены настила Фото:

В Челябинске 24 сентября перекроют железнодорожный переезд у поселка Аэропорт-2. Причиной стала замена резинокордового настила, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«РЖД с 20:00 24 сентября временно закроет железнодорожный переезд у поселка Аэропорт-2. Причина — замена резинокордового настила», — сообщили URA.RU в мэрии.

Водителей просят учитывать данную информацию. Ограничения продлятся до 6:00 25 сентября.

Переезд будет закрыт с 20:00 24 сентября до 6:00 25 сентября
Переезд будет закрыт с 20:00 24 сентября до 6:00 25 сентября
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В Челябинске 24 сентября перекроют железнодорожный переезд у поселка Аэропорт-2. Причиной стала замена резинокордового настила, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «РЖД с 20:00 24 сентября временно закроет железнодорожный переезд у поселка Аэропорт-2. Причина — замена резинокордового настила», — сообщили URA.RU в мэрии. Водителей просят учитывать данную информацию. Ограничения продлятся до 6:00 25 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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