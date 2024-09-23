Переезд закроют из-за замены настила
В Челябинске 24 сентября перекроют железнодорожный переезд у поселка Аэропорт-2. Причиной стала замена резинокордового настила, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«РЖД с 20:00 24 сентября временно закроет железнодорожный переезд у поселка Аэропорт-2. Причина — замена резинокордового настила», — сообщили URA.RU в мэрии.
Водителей просят учитывать данную информацию. Ограничения продлятся до 6:00 25 сентября.
Переезд будет закрыт с 20:00 24 сентября до 6:00 25 сентября
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!