Бывший футболист сборной РФ проведет 9,5 лет в колонии за наркотики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев осужден за незаконный сбыт наркотиков
Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев осужден за незаконный сбыт наркотиков Фото:

Алексей Бугаев, бывший игрок сборной России по футболу, приговорен к 9,5 годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Прикубанским районным судом города Краснодара Алексей Бугаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ», — говорится в заявлении суда, передает Sport24. Уточняется, что он будет находиться в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, в октябре 2023 года Бугаев был задержан после того, как забрал из тайника наркотики общей массой почти полкилограмма с целью их дальнейшего сбыта. В ходе судебного разбирательства экс-футболист сначала утверждал, что хотел помочь полиции в раскрытии преступления, но впоследствии полностью признал свою вину и покаялся. В прошлом Алексей Бугаев был участником чемпионата Европы 2004 года и имел многочисленные награды за успехи в спорте, что было учтено судом как смягчающее обстоятельство.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Алексей Бугаев, бывший игрок сборной России по футболу, приговорен к 9,5 годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. «Прикубанским районным судом города Краснодара Алексей Бугаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ», — говорится в заявлении суда, передает Sport24. Уточняется, что он будет находиться в колонии строгого режима. Согласно материалам дела, в октябре 2023 года Бугаев был задержан после того, как забрал из тайника наркотики общей массой почти полкилограмма с целью их дальнейшего сбыта. В ходе судебного разбирательства экс-футболист сначала утверждал, что хотел помочь полиции в раскрытии преступления, но впоследствии полностью признал свою вину и покаялся. В прошлом Алексей Бугаев был участником чемпионата Европы 2004 года и имел многочисленные награды за успехи в спорте, что было учтено судом как смягчающее обстоятельство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...