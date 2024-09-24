Бывший футболист сборной РФ проведет 9,5 лет в колонии за наркотики

Алексей Бугаев, бывший игрок сборной России по футболу, приговорен к 9,5 годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
«Прикубанским районным судом города Краснодара Алексей Бугаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ», — говорится в заявлении суда, передает Sport24. Уточняется, что он будет находиться в колонии строгого режима.
Согласно материалам дела, в октябре 2023 года Бугаев был задержан после того, как забрал из тайника наркотики общей массой почти полкилограмма с целью их дальнейшего сбыта. В ходе судебного разбирательства экс-футболист сначала утверждал, что хотел помочь полиции в раскрытии преступления, но впоследствии полностью признал свою вину и покаялся. В прошлом Алексей Бугаев был участником чемпионата Европы 2004 года и имел многочисленные награды за успехи в спорте, что было учтено судом как смягчающее обстоятельство.
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