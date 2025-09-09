Российские войска вытеснили ВСУ из харьковского Глущенкова

Российские войска вытеснили подразделения ВСУ из населенного пункта Глущенково в Харьковской области, после чего украинское командование перебросило оставшиеся силы и технику на вторую линию обороны. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Развивая успех севернее Редкодуба в ДНР, наши войска перешли государственную границу РФ и выбили вооруженные формирования Украины из населенного пункта Глущенково Изюмского района Харьковской области», — приводит ТАСС слова Марочко. По его информации, часть украинских военнослужащих, не выдержав атаки, отступила с позиций в северо-западном направлении от населенного пункта.
Оставшиеся силы были выведены украинским командованием на вторую оборонительную линию, расположенную на возвышенностях к западу от Глущенкова. Марочко уточнил, что в настоящее время российские военные продолжают зачистку прилегающих территорий.
Ранее сообщалось, что передовые позиции Вооруженных сил Украины в Харьковской области практически полностью лишились связи из-за точечных ударов российских FPV-дронов. Из-за плачевной ситуации на этом направлении ВСУ экстренно мобилизует военных в регион.
