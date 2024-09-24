Бывший совхоз семьи челябинского экс-замгубернатора выиграл суд у «Рависа»

Совхоз «Береговой», ранее принадлежавший семье экс-замгубернатора Андрея Косилова, взыскал в Челябинске с компании «Равис» 10 млн рублей. Как следует из материалов суда, встречный иск агрохолдинга отклонен.
«Информация о принятом судебном акте. Иск удовлетворить полностью, во встречном иске отказать», — отмечено на сайте суда.
Процесс стартовал в марте 2023 года. «Береговой» потребовал признать недействительным дополнительное соглашение от сентября 2022 года к договору поставки от 2014 года и вернуть деньги. Во встречном иске «Равис» попытался взыскать шесть миллионов, но безуспешно.
Совхоз и агрохолдинг в суде встречались многократно в рамках нескольких процессов. Крупный спор был связан с переработкой семян рапса и подсолнечника в масло и жмых. Суд обязал «Береговой» выплатить 57,868, указав на неполное возвращение жмыха и переработку семян в пользу «Рависа».
Совхоз до ноября 2022 года принадлежал родственникам Косилова, но сменил собственника. Косилов был крупнейшим акционером «Рависа», однако продал акции в конце 2023 года.
При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам судебного разбирательства. К моменту публикации ответы не поступили.
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