24 сентября 2024

Бывший совхоз семьи челябинского экс-замгубернатора выиграл суд у «Рависа»

© Служба новостей «URA.RU»
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От "Рависа" потребуется 10 млн рублей на выплату совхозу
От "Рависа" потребуется 10 млн рублей на выплату совхозу Фото:

Совхоз «Береговой», ранее принадлежавший семье экс-замгубернатора Андрея Косилова, взыскал в Челябинске с компании «Равис» 10 млн рублей. Как следует из материалов суда, встречный иск агрохолдинга отклонен.

«Информация о принятом судебном акте. Иск удовлетворить полностью, во встречном иске отказать», — отмечено на сайте суда.

Процесс стартовал в марте 2023 года. «Береговой» потребовал признать недействительным дополнительное соглашение от сентября 2022 года к договору поставки от 2014 года и вернуть деньги. Во встречном иске «Равис» попытался взыскать шесть миллионов, но безуспешно.

Совхоз и агрохолдинг в суде встречались многократно в рамках нескольких процессов. Крупный спор был связан с переработкой семян рапса и подсолнечника в масло и жмых. Суд обязал «Береговой» выплатить 57,868, указав на неполное возвращение жмыха и переработку семян в пользу «Рависа».

Совхоз до ноября 2022 года принадлежал родственникам Косилова, но сменил собственника. Косилов был крупнейшим акционером «Рависа», однако продал акции в конце 2023 года.

При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам судебного разбирательства. К моменту публикации ответы не поступили.

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Совхоз «Береговой», ранее принадлежавший семье экс-замгубернатора Андрея Косилова, взыскал в Челябинске с компании «Равис» 10 млн рублей. Как следует из материалов суда, встречный иск агрохолдинга отклонен. «Информация о принятом судебном акте. Иск удовлетворить полностью, во встречном иске отказать», — отмечено на сайте суда. Процесс стартовал в марте 2023 года. «Береговой» потребовал признать недействительным дополнительное соглашение от сентября 2022 года к договору поставки от 2014 года и вернуть деньги. Во встречном иске «Равис» попытался взыскать шесть миллионов, но безуспешно. Совхоз и агрохолдинг в суде встречались многократно в рамках нескольких процессов. Крупный спор был связан с переработкой семян рапса и подсолнечника в масло и жмых. Суд обязал «Береговой» выплатить 57,868, указав на неполное возвращение жмыха и переработку семян в пользу «Рависа». Совхоз до ноября 2022 года принадлежал родственникам Косилова, но сменил собственника. Косилов был крупнейшим акционером «Рависа», однако продал акции в конце 2023 года. При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам судебного разбирательства. К моменту публикации ответы не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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