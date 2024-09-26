В освобожденном селе в Курской области нашли тело солдата ВСУ в холодильнике

26 сентября 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Скорее всего, военного, найденного в холодильнике, могли бросить сослуживцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские силовики при обследовании освобожденного от ВСУ села в Курской области нашли в холодильнике тело украинского военного. Предполагается, что бойца могли оставить его сослуживцы при отступлении. Об этом рассказали журналистам в силовых структурах. «В ходе зачистки одного из населенных пунктов Курской области наше подразделение в подвале жилого дома обнаружило промышленный холодильник, вероятно, украденный из магазина. В холодильнике был обнаружен труп военнослужащего ВСУ», — заявил собеседник РИА Новости. Он отметил, что в ВСУ зачастую не эвакуируют военных с поля боя. Украина начала вторжение в Курскую область 6 августа. С того момента украинские силы потеряли в боях свыше 17 тысяч солдат. Бои до сих пор продолжаются, однако продвижение ВСУ остановлено. Военкоры также писали, что ВСУ уничтожают своих же военных за попытки сдаться. Помощник президента РФ Алексей Дюмин заявил, что ВС РФ вскоре полностью освободят курское направление от противника, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские силовики при обследовании освобожденного от ВСУ села в Курской области нашли в холодильнике тело украинского военного. Предполагается, что бойца могли оставить его сослуживцы при отступлении. Об этом рассказали журналистам в силовых структурах. «В ходе зачистки одного из населенных пунктов Курской области наше подразделение в подвале жилого дома обнаружило промышленный холодильник, вероятно, украденный из магазина. В холодильнике был обнаружен труп военнослужащего ВСУ», — заявил собеседник РИА Новости. Он отметил, что в ВСУ зачастую не эвакуируют военных с поля боя. Украина начала вторжение в Курскую область 6 августа. С того момента украинские силы потеряли в боях свыше 17 тысяч солдат. Бои до сих пор продолжаются, однако продвижение ВСУ остановлено. Военкоры также писали, что ВСУ уничтожают своих же военных за попытки сдаться. Помощник президента РФ Алексей Дюмин заявил, что ВС РФ вскоре полностью освободят курское направление от противника, передает «Национальная служба новостей».