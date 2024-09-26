На вокзале Екатеринбурга массово задерживают поезда

26 сентября 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Специалисты делают все возможное для разгрузки железной дороги Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге 26 сентября в течение дня задержали несколько поездов. Речь идет о направлениях в Красноуфимск, Верхнюю Пышму и Нижний Тагил. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе Свердловской железной дороги. «По техническим причинам некоторые поезда дальнего следования и пригородные поезда следовали с отставанием от графика. Отмечающийся в настоящее время рост объемов грузовых и пассажирских перевозок происходит на фоне путевых работ на Свердловской и соседних железных дорогах, что отражается на скорости продвижения составов», — пояснили в компании. Работы по обновлению пути проводятся на разных участках главного хода Транссиба и рокадных направлениях. «СвЖД делает все возможное для внедрения технологических решений, обеспечивающих оптимальный пропуск поездов», — отметили железнодорожники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 26 сентября в течение дня задержали несколько поездов. Речь идет о направлениях в Красноуфимск, Верхнюю Пышму и Нижний Тагил. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе Свердловской железной дороги. «По техническим причинам некоторые поезда дальнего следования и пригородные поезда следовали с отставанием от графика. Отмечающийся в настоящее время рост объемов грузовых и пассажирских перевозок происходит на фоне путевых работ на Свердловской и соседних железных дорогах, что отражается на скорости продвижения составов», — пояснили в компании. Работы по обновлению пути проводятся на разных участках главного хода Транссиба и рокадных направлениях. «СвЖД делает все возможное для внедрения технологических решений, обеспечивающих оптимальный пропуск поездов», — отметили железнодорожники.