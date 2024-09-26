На вокзале Екатеринбурга массово задерживают поезда

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Специалисты делают все возможное для разгрузки железной дороги Фото:

В Екатеринбурге 26 сентября в течение дня задержали несколько поездов. Речь идет о направлениях в Красноуфимск, Верхнюю Пышму и Нижний Тагил. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«По техническим причинам некоторые поезда дальнего следования и пригородные поезда следовали с отставанием от графика. Отмечающийся в настоящее время рост объемов грузовых и пассажирских перевозок происходит на фоне путевых работ на Свердловской и соседних железных дорогах, что отражается на скорости продвижения составов», — пояснили в компании.

Работы по обновлению пути проводятся на разных участках главного хода Транссиба и рокадных направлениях. «СвЖД делает все возможное для внедрения технологических решений, обеспечивающих оптимальный пропуск поездов», — отметили железнодорожники.

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В Екатеринбурге 26 сентября в течение дня задержали несколько поездов. Речь идет о направлениях в Красноуфимск, Верхнюю Пышму и Нижний Тагил. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе Свердловской железной дороги. «По техническим причинам некоторые поезда дальнего следования и пригородные поезда следовали с отставанием от графика. Отмечающийся в настоящее время рост объемов грузовых и пассажирских перевозок происходит на фоне путевых работ на Свердловской и соседних железных дорогах, что отражается на скорости продвижения составов», — пояснили в компании. Работы по обновлению пути проводятся на разных участках главного хода Транссиба и рокадных направлениях. «СвЖД делает все возможное для внедрения технологических решений, обеспечивающих оптимальный пропуск поездов», — отметили железнодорожники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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