В поселок ХМАО приедет мобильный пункт тестирования ВИЧ-инфекции

В Излучинске (Нижневартовский район, ХМАО) 27 сентября будет работать мобильный пункт тестирования ВИЧ-инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте администрации района.
«Все желающие могут быстро, бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ статус и получить консультацию специалиста. Тестирование проводится иммунохроматографическими (по крови) экспресс-тестами и занимает не более 10-15 минут», — сообщается на сайте.
Мобильный пункт будет работать возле здания администрации по адресу Энергетиков, 6 с 11:30 до 12:30. Далее возле библиотеки (Энергетиков, 4, 12:30- 13:40) и возле школы №2 (Школьная, 7, 14:00:15:30).
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