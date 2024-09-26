В поселок ХМАО приедет мобильный пункт тестирования ВИЧ-инфекции

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В Излучинске 27 сентября будет работать мобильный пункт тестирования ВИЧ-инфекции
В Излучинске 27 сентября будет работать мобильный пункт тестирования ВИЧ-инфекции Фото:

В Излучинске (Нижневартовский район, ХМАО) 27 сентября будет работать мобильный пункт тестирования ВИЧ-инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте администрации района.

«Все желающие могут быстро, бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ статус и получить консультацию специалиста. Тестирование проводится иммунохроматографическими (по крови) экспресс-тестами и занимает не более 10-15 минут», — сообщается на сайте.

Мобильный пункт будет работать возле здания администрации по адресу Энергетиков, 6 с 11:30 до 12:30. Далее возле библиотеки (Энергетиков, 4, 12:30- 13:40) и возле школы №2 (Школьная, 7, 14:00:15:30).

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В Излучинске (Нижневартовский район, ХМАО) 27 сентября будет работать мобильный пункт тестирования ВИЧ-инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте администрации района. «Все желающие могут быстро, бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ статус и получить консультацию специалиста. Тестирование проводится иммунохроматографическими (по крови) экспресс-тестами и занимает не более 10-15 минут», — сообщается на сайте. Мобильный пункт будет работать возле здания администрации по адресу Энергетиков, 6 с 11:30 до 12:30. Далее возле библиотеки (Энергетиков, 4, 12:30- 13:40) и возле школы №2 (Школьная, 7, 14:00:15:30).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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