Челябинский «клуб олигархов» назначил ректора Черепухину главой агрокомитета

Ректора Южно-Уральского агроуниверситета (ЮУрГАУ) Светлану Черепухину 27 сентября назначили председателем агрокомитета Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области. Предложение поддержало большинство членов союза, сообщает корреспондент URA.RU из зала заседания.
«Предлагается назначить Светлану Черепухину председателем аграрного комитета», — заявил исполнительный директор СПП Александр Гончаров. Большинство членов союза проголосовали за принятие кандидатуры, передает корреспондент URA.RU.
До Черепухиной пост председателя комитета занимал Александр Кретов, ранее владевший группой компаний «Ариант». Александр Кретов с 2023 года был основным владельцем холдинга до национализации.
Активы «Арианта» перешли во владение Росимущества в апреле 2024 года по решению арбитражного суда региона. Требование изъять холдинг в счет взыскания необоснованного обогащения направила Генпрокуратура РФ. С Кретова и отца его супруги бизнесмена Александра Аристова также удовлетворено взыскание 105 млрд рублей. Исполнительное производство в отношении семьи Аристова продолжается, на счета бизнесменов наложен арест.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!