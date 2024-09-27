Челябинская судья выставила миллионный иск к коммунальщикам за ущерб репутации

На коммунальщиков поданы иск в суд, жалоба в прокуратуру и заявление в полицию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судья Центрального райсуда Челябинска Мария Галюкова подала иск к управляющей компании и старшей по дому после опубликованной информации о ее вине в отключении газа у местной пенсионерки. В требованиях Галюкова указала сумму более двух миллионов рублей, также уточнив, что коммунальщики огласили ее персональные данные. Об этом судья сообщила URA.RU.

«Иск направлен с целью компенсации морального вреда из-за предоставления СМИ недостоверных сведений, распространения персональных данных и ущерба деловой репутации. Если суд удовлетворит требования, деньги я направлю на нужды СВО. Сумма исковых требований — 2 миллиона 300 тысяч рублей», — сообщила URA.RU Галюкова.

О необходимости пустить коммунальщиков в квартиру для проверки газового оборудования Галюкова узнала в конце мая, спустя месяц после отключения газа у соседки. Как сообщало издание «74.ру», его в квартире у пенсионерки не стало из-за проблем с вентиляцией. По словам представителей УК, причина — отказ Галюковой предоставить доступ к оборудованию.

Как Галюкова сообщила URA.RU, она неоднократно обращалась к коммунальщикам с требованием предоставить пакет документов, которые подтверждают необходимость доступа в ее жилье. Она уточнила, что оставила свой контактный номер и график работы. В августе, за месяц до публикации, представители компании попали в квартиру, но на письма судьи ответы так и не поступили.

«Ответчики предоставили СМИ заведомо недостоверные сведения. Публикация существенно нарушает мою деловую репутацию в юридическом мире. При этом я заявляю об ущербе деловой репутации не как судьи, а как общественного деятеля и публичной личности», — подчеркнула Галюкова.

Галюкова обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку работы УК, а также по факту отсутствия ответов на письма и утерянной технической документации. Согласно ответу ведомства, компании вынесено представление.

Судья также подала заявление из-за публикации персональных данных, в том числе точного адреса, в полицию. Сейчас оно передано в областное СУ СКР. Если суд удовлетворит иск в полном объеме, управляющая компания будет должна выплатить Галюковой миллион рублей. Столько же указано в требованиях к старшей по дому.

URA.RU направило запрос на электронный адрес компании. Ответ будет опубликован после получения.