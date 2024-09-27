Вучич заявил, что конфликт на Украине продлится еще 10 лет

27 сентября 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Александр Вучич считает, что Россия и Украина будут биться за каждый населенный пункт Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Сербии Александр Вучич считает, что украинский конфликт продлится еще около десяти лет. Он предполагает, что по окончании российской спецоперации Украина разделится. «В конце концов наступит мир [между Россией и Украиной] на основе достигнутых линий по корейскому сценарию», — подчеркнул Александр Вучич. Его слова передает « Газета.ру» . Он также добавил, что до момента окончания конфликта Россия и Украина будут ожесточенно биться за каждое село. Сербия в настоящий момент придерживается нейтралитета в конфликте между Россией и Украиной. Президент Вучич даже жаловался, что из-за этого на него оказывается масштабное давление со стороны Запада. В июне этого года Россия и Сербия активно обсуждают вопросы, связанные с безопасностью и военными поставками. Александр Вучич также отмечал, что хоть и планирует сохранить отношения с РФ, но не будет продвигать интересы Москвы в Евросоюзе. Годом ранее в Сербии выступили за введение санкций против России, передает VSE42.RU. Зарубежные журналисты также предполагали, что Сербия могла отправлять оружие Киеву, сообщает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Сербии Александр Вучич считает, что украинский конфликт продлится еще около десяти лет. Он предполагает, что по окончании российской спецоперации Украина разделится. «В конце концов наступит мир [между Россией и Украиной] на основе достигнутых линий по корейскому сценарию», — подчеркнул Александр Вучич. Его слова передает «Газета.ру». Он также добавил, что до момента окончания конфликта Россия и Украина будут ожесточенно биться за каждое село. Сербия в настоящий момент придерживается нейтралитета в конфликте между Россией и Украиной. Президент Вучич даже жаловался, что из-за этого на него оказывается масштабное давление со стороны Запада. В июне этого года Россия и Сербия активно обсуждают вопросы, связанные с безопасностью и военными поставками. Александр Вучич также отмечал, что хоть и планирует сохранить отношения с РФ, но не будет продвигать интересы Москвы в Евросоюзе. Годом ранее в Сербии выступили за введение санкций против России, передает VSE42.RU. Зарубежные журналисты также предполагали, что Сербия могла отправлять оружие Киеву, сообщает Pravda.Ru.