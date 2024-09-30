Родители пожаловались на прозрачные двери в туалете гимназии Екатеринбурга

Родители учеников екатеринбургской гимназии №13 (ул. Карла Маркса, 33) пожаловались в прокуратуру из-за прозрачных дверей в туалетах учреждения. Один из школьников постеснялся воспользоваться им и не смог сдержаться, испачкав штаны. Информация об этом появилась в Telegram.
«Детям жутко неловко ходить туда, стесняются даже взрослые. Недавно один из учеников не смог сдержаться и испачкал штаны, пришлось стирать одежду в раковине. За это над ним стали насмехаться», — передает telegram-канал Ural Mash слова родителей.
Другая часть мам и пап, состоявшая в родительском комитете, убеждена, что стеклянные двери помогают избежать хулиганства в школе. По их словам, после обновления двери драк и вандализма в гимназии стало меньше.
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