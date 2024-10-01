Какие меры соцподдержки положены пожилым челябинцам

В День пожилого человека, который отмечается в России 1 октября, специалисты минсоца Челябинской области перечислили меры социальной поддержки жителей «серебряного» возраста. Какие выплаты и субсидии положены ветеранам труда, пенсионерам, труженикам тыла и другим категориям пожилых челябинцев — читайте в материале URA.RU.
Выплаты ветеранам труда
1 451 рубль — для ветеранов труда, не пользующихся услугами местной телефонной связи.
1 662 рубля — для ветеранов труда с телефонной связью.
Выплаты ветеранам труда Челябинской области
1 239 рублей — для ветеранов труда, не пользующихся телефонной связью.
1 451 рубль — для ветеранов труда с телефонной связью.
Помощь детям погибших участников Великой Отечественной войны
Возмещение расходов на проезд к месту захоронения отца (матери) и обратно до 25 000 рублей (100% оплата билетов на железнодорожный, воздушный или международный автомобильный транспорт).
Ежемесячное социальное пособие — 1 102 рубля.
Поддержка тружеников тыла
Ежемесячная выплата — 1 966 рублей.
Социальные меры для жертв политических репрессий
Ежемесячная выплата — 2 205 рублей.
Возмещение расходов на проезд (100%) один раз в год туда и обратно.
Компенсация за капитальный ремонт
50% — для одиноких неработающих граждан или в семьях таких граждан (включая инвалидов) старше 70 лет.
100% — для одиноких неработающих граждан или в семьях таких граждан (включая инвалидов) старше 80 лет.
Субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг
Для всех семей Челябинской области максимально допустимая доля расходов на оплату жилья и коммунальных услуг составляет 22%. Для одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума или превышает прожиточный минимум не более чем на 20%, максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи — 11%.
Компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется отдельным категориям: инвалидам, участникам ВОВ и их семьям.
Выплата на установку газового оборудования
Не более 150 000 рублей для определенных категорий граждан.
Награды «Семейное счастье»
— 50 тысяч рублей выплатят супружеской паре, чей стаж семейной жизни на дату награждения составляет от 50 до 59 лет (включительно);
— 100 тысяч рублей − при стаже семейной жизни от 60 до 69 лет (включительно);
— 150 тысяч рублей − при стаже семейной жизни от 70 лет и выше.
Единовременная выплата ко Дню пожилого человека
800 рублей для тех, кто достиг возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) на 1 октября 2024 года.
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