Какие меры соцподдержки положены пожилым челябинцам

Минсоц Челябинской области перечислил меры поддержки пожилых

Перечень мер соцподдержки пожилых челябинцев напомнил региональный минсоц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В День пожилого человека, который отмечается в России 1 октября, специалисты минсоца Челябинской области перечислили меры социальной поддержки жителей «серебряного» возраста. Какие выплаты и субсидии положены ветеранам труда, пенсионерам, труженикам тыла и другим категориям пожилых челябинцев — читайте в материале URA.RU.

Выплаты ветеранам труда

1 451 рубль — для ветеранов труда, не пользующихся услугами местной телефонной связи.

1 662 рубля — для ветеранов труда с телефонной связью.

Выплаты ветеранам труда Челябинской области

1 239 рублей — для ветеранов труда, не пользующихся телефонной связью.

1 451 рубль — для ветеранов труда с телефонной связью.

Помощь детям погибших участников Великой Отечественной войны

Возмещение расходов на проезд к месту захоронения отца (матери) и обратно до 25 000 рублей (100% оплата билетов на железнодорожный, воздушный или международный автомобильный транспорт).

Ежемесячное социальное пособие — 1 102 рубля.

Поддержка тружеников тыла

Ежемесячная выплата — 1 966 рублей.

Социальные меры для жертв политических репрессий

Ежемесячная выплата — 2 205 рублей.

Возмещение расходов на проезд (100%) один раз в год туда и обратно.

Компенсация за капитальный ремонт

50% — для одиноких неработающих граждан или в семьях таких граждан (включая инвалидов) старше 70 лет.

100% — для одиноких неработающих граждан или в семьях таких граждан (включая инвалидов) старше 80 лет.

Субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг

Для всех семей Челябинской области максимально допустимая доля расходов на оплату жилья и коммунальных услуг составляет 22%. Для одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума или превышает прожиточный минимум не более чем на 20%, максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи — 11%.

Компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется отдельным категориям: инвалидам, участникам ВОВ и их семьям.

Выплата на установку газового оборудования

Не более 150 000 рублей для определенных категорий граждан.

Награды «Семейное счастье»

— 50 тысяч рублей выплатят супружеской паре, чей стаж семейной жизни на дату награждения составляет от 50 до 59 лет (включительно);

— 100 тысяч рублей − при стаже семейной жизни от 60 до 69 лет (включительно);

— 150 тысяч рублей − при стаже семейной жизни от 70 лет и выше.

Единовременная выплата ко Дню пожилого человека

800 рублей для тех, кто достиг возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) на 1 октября 2024 года.