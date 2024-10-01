ВСУ пытаются повлиять на сотрудницу Росгвардии по ДНР, пытая ее сына

01 октября 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

ВСУ насильно удерживают в плену сына сотрудницы Росгвардии по ДНР Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты ВСУ пытаются повлиять на сотрудницу Росгвардии по ДНР Валентину Иванченко посредством пыток над ее сыном, который оказался у них плену. Таким образом, они хотят заставить ее сотрудничать со спецслужбами Украины. «Я слышала, как его били, он кричал: „Мамочка, помоги, сделай что-нибудь, сделай, что тебе говорят“. И все», — заявила Валентина Иванченко. Ее слова приводит ТАСС. По словам Валентины, украинские бойцы неоднократно издевались над ее сыном и транслировали это по видеосвязи в режиме реального времени. Валентина добавила, что в плену ее сын подвергался многочисленным избиениям, в том числе электрошокером. ВСУ пытались оказать давление на нее, предупреждая о последствиях в случае ее отказа от сотрудничества. Сын Валентины — 21-летний Геннадий Иванченко. Он ушел добровольцем на фронт в 2023 году и пропал без вести в августе этого года. Позже ей позвонили неизвестные люди, сообщив, что он находится в плену, и потребовали выполнение их условий для его возвращения, включая передачу внутренней документации Росгвардии, где она работала. На данный момент ее сын до сих пор числится в списках без вести пропавших, а украинские спецслужбы не подают его на обмен, пытаясь вытянуть всю информацию. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал о содержаниях российских бойцов в плену у ВСУ. Он заявил, что украинские солдаты жестоко издеваются над ними, избивают и «морят голодом». По его словам, сейчас российская сторона документирует все случаи жестокого обращения с целью представления данных мировому сообществу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты ВСУ пытаются повлиять на сотрудницу Росгвардии по ДНР Валентину Иванченко посредством пыток над ее сыном, который оказался у них плену. Таким образом, они хотят заставить ее сотрудничать со спецслужбами Украины. «Я слышала, как его били, он кричал: „Мамочка, помоги, сделай что-нибудь, сделай, что тебе говорят“. И все», — заявила Валентина Иванченко. Ее слова приводит ТАСС. По словам Валентины, украинские бойцы неоднократно издевались над ее сыном и транслировали это по видеосвязи в режиме реального времени. Валентина добавила, что в плену ее сын подвергался многочисленным избиениям, в том числе электрошокером. ВСУ пытались оказать давление на нее, предупреждая о последствиях в случае ее отказа от сотрудничества. Сын Валентины — 21-летний Геннадий Иванченко. Он ушел добровольцем на фронт в 2023 году и пропал без вести в августе этого года. Позже ей позвонили неизвестные люди, сообщив, что он находится в плену, и потребовали выполнение их условий для его возвращения, включая передачу внутренней документации Росгвардии, где она работала. На данный момент ее сын до сих пор числится в списках без вести пропавших, а украинские спецслужбы не подают его на обмен, пытаясь вытянуть всю информацию. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал о содержаниях российских бойцов в плену у ВСУ. Он заявил, что украинские солдаты жестоко издеваются над ними, избивают и «морят голодом». По его словам, сейчас российская сторона документирует все случаи жестокого обращения с целью представления данных мировому сообществу.