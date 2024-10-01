ВСУ пытаются повлиять на сотрудницу Росгвардии по ДНР, пытая ее сына

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Вооруженные силы Украины. stock, рация, связист, всу, украинские военные, stock
ВСУ насильно удерживают в плену сына сотрудницы Росгвардии по ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты ВСУ пытаются повлиять на сотрудницу Росгвардии по ДНР Валентину Иванченко посредством пыток над ее сыном, который оказался у них плену. Таким образом, они хотят заставить ее сотрудничать со спецслужбами Украины.

«Я слышала, как его били, он кричал: „Мамочка, помоги, сделай что-нибудь, сделай, что тебе говорят“. И все», — заявила Валентина Иванченко. Ее слова приводит ТАСС. По словам Валентины, украинские бойцы неоднократно издевались над ее сыном и транслировали это по видеосвязи в режиме реального времени. Валентина добавила, что в плену ее сын подвергался многочисленным избиениям, в том числе электрошокером. ВСУ пытались оказать давление на нее, предупреждая о последствиях в случае ее отказа от сотрудничества.

Сын Валентины — 21-летний Геннадий Иванченко. Он ушел добровольцем на фронт в 2023 году и пропал без вести в августе этого года. Позже ей позвонили неизвестные люди, сообщив, что он находится в плену, и потребовали выполнение их условий для его возвращения, включая передачу внутренней документации Росгвардии, где она работала. На данный момент ее сын до сих пор числится в списках без вести пропавших, а украинские спецслужбы не подают его на обмен, пытаясь вытянуть всю информацию.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал о содержаниях российских бойцов в плену у ВСУ. Он заявил, что украинские солдаты жестоко издеваются над ними, избивают и «морят голодом». По его словам, сейчас российская сторона документирует все случаи жестокого обращения с целью представления данных мировому сообществу.

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Солдаты ВСУ пытаются повлиять на сотрудницу Росгвардии по ДНР Валентину Иванченко посредством пыток над ее сыном, который оказался у них плену. Таким образом, они хотят заставить ее сотрудничать со спецслужбами Украины. «Я слышала, как его били, он кричал: „Мамочка, помоги, сделай что-нибудь, сделай, что тебе говорят“. И все», — заявила Валентина Иванченко. Ее слова приводит ТАСС. По словам Валентины, украинские бойцы неоднократно издевались над ее сыном и транслировали это по видеосвязи в режиме реального времени. Валентина добавила, что в плену ее сын подвергался многочисленным избиениям, в том числе электрошокером. ВСУ пытались оказать давление на нее, предупреждая о последствиях в случае ее отказа от сотрудничества. Сын Валентины — 21-летний Геннадий Иванченко. Он ушел добровольцем на фронт в 2023 году и пропал без вести в августе этого года. Позже ей позвонили неизвестные люди, сообщив, что он находится в плену, и потребовали выполнение их условий для его возвращения, включая передачу внутренней документации Росгвардии, где она работала. На данный момент ее сын до сих пор числится в списках без вести пропавших, а украинские спецслужбы не подают его на обмен, пытаясь вытянуть всю информацию. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал о содержаниях российских бойцов в плену у ВСУ. Он заявил, что украинские солдаты жестоко издеваются над ними, избивают и «морят голодом». По его словам, сейчас российская сторона документирует все случаи жестокого обращения с целью представления данных мировому сообществу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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