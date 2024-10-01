01 октября 2024

Пермские власти упростят и расширят доступ к госуслугам

В Пермском крае до конца 2024 года переведут в электронный вид 12 госуслуг
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Госуслуги в Пермском крае станут более доступными
Госуслуги в Пермском крае станут более доступными Фото:

До конца 2024 года в Пермском крае будет переведено в электронный вид дополнительно 12 государственных услуг, сообщил министр информационного развития и связи региона Петр Шиловских на заседании краевого правительства. Заседание проходило под председательством губернатора Дмитрия Махонина.

«Комплекс мероприятий, направленных на развитие информационных услуг, по вашему поручению, Дмитрий Николаевич, позволил, помимо доступа к сети интернет, использовать способ подачи заявлений на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде», — отметил Петр Шиловских. Он уточнил, что среди услуг, которые будут доступны в цифровом формате, есть такие процедуры, как «государственная экспертиза полезных ископаемых», «изменение вида разрешенного использования земельных участков» и «признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий».

В Прикамье в 2024 году уже было переведено в электронный формат восемь госуслуг. На сегодня, по данным главы регионального мининформразвития, три четверти жителей Прикамья имеют подтвержденную запись на портале госуслуг, и 1,6 млн человек воспользовались его сервисами за последние полгода. Это подчеркивает активное внедрение цифровых технологий в регионе и улучшение доступности государственных услуг для населения, уточнил Петр Шиловских. 

Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 октября 2024 года пользоваться Пермской электронной образовательной системой (ЭПОС) смогут только зарегистрированные на портале госуслуг. Об этом сообщили в мининформразвития и связи Пермского края.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
До конца 2024 года в Пермском крае будет переведено в электронный вид дополнительно 12 государственных услуг, сообщил министр информационного развития и связи региона Петр Шиловских на заседании краевого правительства. Заседание проходило под председательством губернатора Дмитрия Махонина. «Комплекс мероприятий, направленных на развитие информационных услуг, по вашему поручению, Дмитрий Николаевич, позволил, помимо доступа к сети интернет, использовать способ подачи заявлений на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде», — отметил Петр Шиловских. Он уточнил, что среди услуг, которые будут доступны в цифровом формате, есть такие процедуры, как «государственная экспертиза полезных ископаемых», «изменение вида разрешенного использования земельных участков» и «признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий». В Прикамье в 2024 году уже было переведено в электронный формат восемь госуслуг. На сегодня, по данным главы регионального мининформразвития, три четверти жителей Прикамья имеют подтвержденную запись на портале госуслуг, и 1,6 млн человек воспользовались его сервисами за последние полгода. Это подчеркивает активное внедрение цифровых технологий в регионе и улучшение доступности государственных услуг для населения, уточнил Петр Шиловских.  Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 октября 2024 года пользоваться Пермской электронной образовательной системой (ЭПОС) смогут только зарегистрированные на портале госуслуг. Об этом сообщили в мининформразвития и связи Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...