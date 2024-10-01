Пермские власти упростят и расширят доступ к госуслугам

До конца 2024 года в Пермском крае будет переведено в электронный вид дополнительно 12 государственных услуг, сообщил министр информационного развития и связи региона Петр Шиловских на заседании краевого правительства. Заседание проходило под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
«Комплекс мероприятий, направленных на развитие информационных услуг, по вашему поручению, Дмитрий Николаевич, позволил, помимо доступа к сети интернет, использовать способ подачи заявлений на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде», — отметил Петр Шиловских. Он уточнил, что среди услуг, которые будут доступны в цифровом формате, есть такие процедуры, как «государственная экспертиза полезных ископаемых», «изменение вида разрешенного использования земельных участков» и «признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий».
В Прикамье в 2024 году уже было переведено в электронный формат восемь госуслуг. На сегодня, по данным главы регионального мининформразвития, три четверти жителей Прикамья имеют подтвержденную запись на портале госуслуг, и 1,6 млн человек воспользовались его сервисами за последние полгода. Это подчеркивает активное внедрение цифровых технологий в регионе и улучшение доступности государственных услуг для населения, уточнил Петр Шиловских.
Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 октября 2024 года пользоваться Пермской электронной образовательной системой (ЭПОС) смогут только зарегистрированные на портале госуслуг. Об этом сообщили в мининформразвития и связи Пермского края.
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