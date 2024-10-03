Бизнес-леди из Магнитогорска обманула россиян на 17 млн рублей

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Женщину отправили в колонию на четыре года Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) местная предпринимательница создала финансовую пирамиду, с помощью которой похитила у 37 россиян свыше 17 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ее признали виновной и отправили в колонию на четыре года.

«В суде установлено, что подсудимая, являясь директором ООО „Октагонгрупп“, заключала с гражданами договоры инвестиционного займа, обманывая потерпевших о наличии у нее реальной возможности исполнения обязательств по выплате высоких процентов. Фактически фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам проценты за счет поступления средств от новых участников», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Подобные махинации женщина проводила с августа 2021 года по ноябрь 2022 года. За это время она успела обмануть 37 граждан, похитив у них 17,7 млн рублей. Также ее обвиняли в хищении 300 тысяч рублей под предлогом помощи в приобретении дорогостоящих телефонов по заниженной стоимости.

Суд признал ее виновной в мошенничестве. В качестве наказания ей назначили четыре года колонии общего режима. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении причиненного ущерба на сумму свыше 16 млн рублей.

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В Магнитогорске (Челябинская область) местная предпринимательница создала финансовую пирамиду, с помощью которой похитила у 37 россиян свыше 17 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ее признали виновной и отправили в колонию на четыре года. «В суде установлено, что подсудимая, являясь директором ООО „Октагонгрупп“, заключала с гражданами договоры инвестиционного займа, обманывая потерпевших о наличии у нее реальной возможности исполнения обязательств по выплате высоких процентов. Фактически фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам проценты за счет поступления средств от новых участников», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Подобные махинации женщина проводила с августа 2021 года по ноябрь 2022 года. За это время она успела обмануть 37 граждан, похитив у них 17,7 млн рублей. Также ее обвиняли в хищении 300 тысяч рублей под предлогом помощи в приобретении дорогостоящих телефонов по заниженной стоимости. Суд признал ее виновной в мошенничестве. В качестве наказания ей назначили четыре года колонии общего режима. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении причиненного ущерба на сумму свыше 16 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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