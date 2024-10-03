Бизнес-леди из Магнитогорска обманула россиян на 17 млн рублей

03 октября 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Женщину отправили в колонию на четыре года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) местная предпринимательница создала финансовую пирамиду, с помощью которой похитила у 37 россиян свыше 17 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ее признали виновной и отправили в колонию на четыре года. «В суде установлено, что подсудимая, являясь директором ООО „Октагонгрупп“, заключала с гражданами договоры инвестиционного займа, обманывая потерпевших о наличии у нее реальной возможности исполнения обязательств по выплате высоких процентов. Фактически фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам проценты за счет поступления средств от новых участников», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Подобные махинации женщина проводила с августа 2021 года по ноябрь 2022 года. За это время она успела обмануть 37 граждан, похитив у них 17,7 млн рублей. Также ее обвиняли в хищении 300 тысяч рублей под предлогом помощи в приобретении дорогостоящих телефонов по заниженной стоимости. Суд признал ее виновной в мошенничестве. В качестве наказания ей назначили четыре года колонии общего режима. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении причиненного ущерба на сумму свыше 16 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) местная предпринимательница создала финансовую пирамиду, с помощью которой похитила у 37 россиян свыше 17 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ее признали виновной и отправили в колонию на четыре года. «В суде установлено, что подсудимая, являясь директором ООО „Октагонгрупп“, заключала с гражданами договоры инвестиционного займа, обманывая потерпевших о наличии у нее реальной возможности исполнения обязательств по выплате высоких процентов. Фактически фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам проценты за счет поступления средств от новых участников», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Подобные махинации женщина проводила с августа 2021 года по ноябрь 2022 года. За это время она успела обмануть 37 граждан, похитив у них 17,7 млн рублей. Также ее обвиняли в хищении 300 тысяч рублей под предлогом помощи в приобретении дорогостоящих телефонов по заниженной стоимости. Суд признал ее виновной в мошенничестве. В качестве наказания ей назначили четыре года колонии общего режима. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении причиненного ущерба на сумму свыше 16 млн рублей.