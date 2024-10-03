Киберспортсмен из Сургута Антон Шкредов покинул активный состав команды Gaimin Gladiators, играющей в турнирах компьютерной игры Dota 2. Сургутянин известен под псевдонимом «Dyrachyo», он также является самым молодым из списка успешных россиян до 30 лет по версии Forbes. Шкредов зачислен в запас, сообщили «гладиаторы» в соцсети «ВКонтакте».
«Антон „Dyrachyo“ Шкредов был переведен в запас. Это были прекрасные три года. Мы завоевали много трофеев, разделили вместе поражения и много смеялись», — следует из сообщения.
Сам Шкредов опубликовал в своем telegram-канале лишь свое фото, на котором он держит листок с надписью «инактив». В компьютерных играх это значит, что что игрок ушел в отставку с возможным восстановлением.
Команда Gaimin Gladiators считается одной из самых сильных на соревновательной арене в игре Dota 2. Киберспортсмены не раз выигрывали на престижных турнирах. Так, например, летом «гладиаторы»» выиграли 1, 5 миллиона долларов на турнире в Саудовской Аравии.
Благодаря киберспортивной игре Шкредов попал в список самых успешных россиян до 30 лет за 2023 год по версии журнала Forbes. На тот момент ему был 21 год.
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