03 октября 2024

Киберспортсмен родом из ХМАО из списка Forbes поставил карьеру на паузу. Фото

Киберспортсмен «Dyrachyo» из Сургута покинул команду Gaimin Gladiators по Dota 2
© Служба новостей «URA.RU»
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«Dyrachyo» ушел из активного состава команды Gaimin Gladiators
«Dyrachyo» ушел из активного состава команды Gaimin Gladiators Фото:

Киберспортсмен из Сургута Антон Шкредов покинул активный состав команды Gaimin Gladiators, играющей в турнирах компьютерной игры Dota 2. Сургутянин известен под псевдонимом «Dyrachyo», он также является самым молодым из списка успешных россиян до 30 лет по версии Forbes. Шкредов зачислен в запас, сообщили «гладиаторы» в соцсети «ВКонтакте».

«Антон „Dyrachyo“ Шкредов был переведен в запас. Это были прекрасные три года. Мы завоевали много трофеев, разделили вместе поражения и много смеялись», — следует из сообщения.

Сам Шкредов опубликовал в своем telegram-канале лишь свое фото, на котором он держит листок с надписью «инактив». В компьютерных играх это значит, что что игрок ушел в отставку с возможным восстановлением.

Команда Gaimin Gladiators считается одной из самых сильных на соревновательной арене в игре Dota 2. Киберспортсмены не раз выигрывали на престижных турнирах. Так, например, летом «гладиаторы»» выиграли 1, 5 миллиона долларов на турнире в Саудовской Аравии.

Благодаря киберспортивной игре Шкредов попал в список самых успешных россиян до 30 лет за 2023 год по версии журнала Forbes. На тот момент ему был 21 год.

Антон Шкредов («Dyrachyo») ушел из активного состава команды Gaimin Gladiators
Антон Шкредов («Dyrachyo») ушел из активного состава команды Gaimin Gladiators
Фото:

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Киберспортсмен из Сургута Антон Шкредов покинул активный состав команды Gaimin Gladiators, играющей в турнирах компьютерной игры Dota 2. Сургутянин известен под псевдонимом «Dyrachyo», он также является самым молодым из списка успешных россиян до 30 лет по версии Forbes. Шкредов зачислен в запас, сообщили «гладиаторы» в соцсети «ВКонтакте». «Антон „Dyrachyo“ Шкредов был переведен в запас. Это были прекрасные три года. Мы завоевали много трофеев, разделили вместе поражения и много смеялись», — следует из сообщения. Сам Шкредов опубликовал в своем telegram-канале лишь свое фото, на котором он держит листок с надписью «инактив». В компьютерных играх это значит, что что игрок ушел в отставку с возможным восстановлением. Команда Gaimin Gladiators считается одной из самых сильных на соревновательной арене в игре Dota 2. Киберспортсмены не раз выигрывали на престижных турнирах. Так, например, летом «гладиаторы»» выиграли 1, 5 миллиона долларов на турнире в Саудовской Аравии. Благодаря киберспортивной игре Шкредов попал в список самых успешных россиян до 30 лет за 2023 год по версии журнала Forbes. На тот момент ему был 21 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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