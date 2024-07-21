21 июля 2024

Киберспортсмен из ХМАО выиграл 1,5 миллиона долларов в турнире по Dota 2. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Антон Шкредов вместе с командой Gaimin Gladiators выиграл 1,5 миллиона долларов
Антон Шкредов вместе с командой Gaimin Gladiators выиграл 1,5 миллиона долларов Фото:

Киберспортсмен из Сургута Антон Шкредов, известный под псевдонимом «dyrachyo», выиграл 1, 5 миллиона долларов в турнире по компьютерной игре Dota 2. О победе Шкредов сообщил в своем telegram-канале.

«Мы победили! Все довольны и рады. Все счастливы. Спасибо, что болели и смотрели», —рассказал киберспортсмен.

Согласно данным портала «Чемпионат», команда Gaimin Gladiators, в которой играет Шкредов, выиграла 1,5 миллиона долларов. Киберспортсмены разгромили противников со счетом 3:0.

Команда Gaimin Gladiators, в которой играет Антон Шкредов, выиграла 1,5 миллиона долларов
Команда Gaimin Gladiators, в которой играет Антон Шкредов, выиграла 1,5 миллиона долларов
Фото:

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Киберспортсмен из Сургута Антон Шкредов, известный под псевдонимом «dyrachyo», выиграл 1, 5 миллиона долларов в турнире по компьютерной игре Dota 2. О победе Шкредов сообщил в своем telegram-канале. «Мы победили! Все довольны и рады. Все счастливы. Спасибо, что болели и смотрели», —рассказал киберспортсмен. Согласно данным портала «Чемпионат», команда Gaimin Gladiators, в которой играет Шкредов, выиграла 1,5 миллиона долларов. Киберспортсмены разгромили противников со счетом 3:0.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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