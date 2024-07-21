Антон Шкредов вместе с командой Gaimin Gladiators выиграл 1,5 миллиона долларов
Киберспортсмен из Сургута Антон Шкредов, известный под псевдонимом «dyrachyo», выиграл 1, 5 миллиона долларов в турнире по компьютерной игре Dota 2. О победе Шкредов сообщил в своем telegram-канале.
«Мы победили! Все довольны и рады. Все счастливы. Спасибо, что болели и смотрели», —рассказал киберспортсмен.
Согласно данным портала «Чемпионат», команда Gaimin Gladiators, в которой играет Шкредов, выиграла 1,5 миллиона долларов. Киберспортсмены разгромили противников со счетом 3:0.
Команда Gaimin Gladiators, в которой играет Антон Шкредов, выиграла 1,5 миллиона долларов
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