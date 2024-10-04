AFP: похороны генсека «Хезболлы» Насраллы держат под строжайшим секретом

Генсек «Хезболлы» Насралла Хасан, убитый 27 сентября в результате израильского удара, был временно похоронен в секретном месте. Об этом сообщает агентство AFP.
«Насралла Хасан был тайно похоронен во временном секретном месте», — говорится в материале AFP. Там добавили, что это решение связано с опасениями, что публичные похороны могут привлечь внимание Израиля.
Армия обороны Израиля ранее сообщила о ликвидации Хасана Насраллы. Он был убит 27 сентября. Президент Ирана Масуд Пезешкиан уверен, что приказ о ликвидации генсека поступил из США. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позже заявил, что ликвидация Насраллы была нужна для безопасности граждан страны.
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