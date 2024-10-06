На пермских стройках не хватает рабочих

В Пермском крае на одну вакансию специалиста в сфере строительства приходится 2,5 активных резюме. Как рассказали URA.RU аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru, это свидетельствует о кадровом дефиците в соответствующей отрасли.
«В сфере строительства на одну вакансию в среднем приходится 2,5 резюме при норме не менее четырех. Направление находится на четвертом месте среди наиболее дефицитных. Сейчас на вакансии строителей приходится 18% от всех предложений о работе в регионе», — рассказали URA.RU в hh.ru.
Помимо пермских работодателей, за них конкурируют также иногородние компании, предлагая вахтовую занятость и более высокие заработки, добавили эксперты. За год зарплатные предложения в этой сфере выросли на 21%. В сентябре средняя зарплата строителей составила 84 тысячи рублей.
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