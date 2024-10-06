06 октября 2024
05 октября 2024
04 октября 2024

На пермских стройках не хватает рабочих

HeadHunter: в Прикамье на одну вакансию строителя приходится 2,5 резюме
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройка. Пермь, строители, арматура, жилье, строитель, рабочий, рабочие, арматурщики, строительство, стройка, новостройка, арматурщик
В Пермском крае на одну вакансию для строителей приходится 2,5 резюме Фото:

В Пермском крае на одну вакансию специалиста в сфере строительства приходится 2,5 активных резюме. Как рассказали URA.RU аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru, это свидетельствует о кадровом дефиците в соответствующей отрасли.

«В сфере строительства на одну вакансию в среднем приходится 2,5 резюме при норме не менее четырех. Направление находится на четвертом месте среди наиболее дефицитных. Сейчас на вакансии строителей приходится 18% от всех предложений о работе в регионе», — рассказали URA.RU в hh.ru.

Помимо пермских работодателей, за них конкурируют также иногородние компании, предлагая вахтовую занятость и более высокие заработки, добавили эксперты. За год зарплатные предложения в этой сфере выросли на 21%. В сентябре средняя зарплата строителей составила 84 тысячи рублей.

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В Пермском крае на одну вакансию специалиста в сфере строительства приходится 2,5 активных резюме. Как рассказали URA.RU аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru, это свидетельствует о кадровом дефиците в соответствующей отрасли. «В сфере строительства на одну вакансию в среднем приходится 2,5 резюме при норме не менее четырех. Направление находится на четвертом месте среди наиболее дефицитных. Сейчас на вакансии строителей приходится 18% от всех предложений о работе в регионе», — рассказали URA.RU в hh.ru. Помимо пермских работодателей, за них конкурируют также иногородние компании, предлагая вахтовую занятость и более высокие заработки, добавили эксперты. За год зарплатные предложения в этой сфере выросли на 21%. В сентябре средняя зарплата строителей составила 84 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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