На пермских стройках не хватает рабочих

HeadHunter: в Прикамье на одну вакансию строителя приходится 2,5 резюме

07 октября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

В Пермском крае на одну вакансию для строителей приходится 2,5 резюме Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Пермском крае на одну вакансию специалиста в сфере строительства приходится 2,5 активных резюме. Как рассказали URA.RU аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru, это свидетельствует о кадровом дефиците в соответствующей отрасли. «В сфере строительства на одну вакансию в среднем приходится 2,5 резюме при норме не менее четырех. Направление находится на четвертом месте среди наиболее дефицитных. Сейчас на вакансии строителей приходится 18% от всех предложений о работе в регионе», — рассказали URA.RU в hh.ru. Помимо пермских работодателей, за них конкурируют также иногородние компании, предлагая вахтовую занятость и более высокие заработки, добавили эксперты. За год зарплатные предложения в этой сфере выросли на 21%. В сентябре средняя зарплата строителей составила 84 тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае на одну вакансию специалиста в сфере строительства приходится 2,5 активных резюме. Как рассказали URA.RU аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru, это свидетельствует о кадровом дефиците в соответствующей отрасли. «В сфере строительства на одну вакансию в среднем приходится 2,5 резюме при норме не менее четырех. Направление находится на четвертом месте среди наиболее дефицитных. Сейчас на вакансии строителей приходится 18% от всех предложений о работе в регионе», — рассказали URA.RU в hh.ru. Помимо пермских работодателей, за них конкурируют также иногородние компании, предлагая вахтовую занятость и более высокие заработки, добавили эксперты. За год зарплатные предложения в этой сфере выросли на 21%. В сентябре средняя зарплата строителей составила 84 тысячи рублей.