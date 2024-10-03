03 октября 2024

Кухарук поделился впечатлениями после встречи с новым уральским полпредом

Кухарук посетил рабочую встречу губернаторов Урала с полпредом президента Жогой
© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Кухарук в своем telegram-канале рассказал о рабочей встрече с полпредом президента Артемом Жогой
Руслан Кухарук в своем telegram-канале рассказал о рабочей встрече с полпредом президента Артемом Жогой Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук принял участие в рабочей встрече с полпредом президента в Уральском федеральном округе Артемом Жогой. Своими впечатлениями глава региона поделился в telegram-канале.

«На встрече Артем Владимирович выделил регионы УрФО, как сильные и экономически развитые субъекты нашей страны, отметив, что самое главное — это люди. Придерживаюсь той же позиции. Югорчане, как и все жители УрФО, — надежные, трудолюбивые и сильные духом люди. Вместе нам по плечу любые задачи», — написал Кухарук.

Ранее URA.RU писало, что уральские губернаторы и генералы съехались на встречу с полпредом Жогой. Сам же представитель президента заявил, что намерен в ближайшее время объехать все уральские регионы.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук принял участие в рабочей встрече с полпредом президента в Уральском федеральном округе Артемом Жогой. Своими впечатлениями глава региона поделился в telegram-канале. «На встрече Артем Владимирович выделил регионы УрФО, как сильные и экономически развитые субъекты нашей страны, отметив, что самое главное — это люди. Придерживаюсь той же позиции. Югорчане, как и все жители УрФО, — надежные, трудолюбивые и сильные духом люди. Вместе нам по плечу любые задачи», — написал Кухарук. Ранее URA.RU писало, что уральские губернаторы и генералы съехались на встречу с полпредом Жогой. Сам же представитель президента заявил, что намерен в ближайшее время объехать все уральские регионы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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