Кухарук поделился впечатлениями после встречи с новым уральским полпредом

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук принял участие в рабочей встрече с полпредом президента в Уральском федеральном округе Артемом Жогой. Своими впечатлениями глава региона поделился в telegram-канале.
«На встрече Артем Владимирович выделил регионы УрФО, как сильные и экономически развитые субъекты нашей страны, отметив, что самое главное — это люди. Придерживаюсь той же позиции. Югорчане, как и все жители УрФО, — надежные, трудолюбивые и сильные духом люди. Вместе нам по плечу любые задачи», — написал Кухарук.
Ранее URA.RU писало, что уральские губернаторы и генералы съехались на встречу с полпредом Жогой. Сам же представитель президента заявил, что намерен в ближайшее время объехать все уральские регионы.
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