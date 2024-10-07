Челябинский дзюдоист Батчаев выиграл первенство мира

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Турнир по дзюдо на кубок губернатора. Челябинск, дзюдо, спорт, татами
Молодые дзюдоисты отличились на первенстве мира Фото:

Дзюдоист из Челябинска победил на чемпионате мира в самой престижной весовой категории свыше 100 килограммов. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

«Денис Батчаев — победитель первенства мира по дзюдо. Спортсмен победил противника из Азербайджана и становится победителем первенства мира в категории свыше 100 килограммов», — сообщили в пресс-службе министерства.

Еще один воспитанник челябинского дзюдо, призер чемпионата России Егор Малкин, в весовой категории до 90 килограммов уступил в финале Комеи Кавабата из Японии и стал обладателем серебряной награды мирового первенства. Главный турнир среди спортсменов в возрасте до 21 года проходит в столице Таджикистана Душанбе.

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Дзюдоист из Челябинска победил на чемпионате мира в самой престижной весовой категории свыше 100 килограммов. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе регионального минспорта. «Денис Батчаев — победитель первенства мира по дзюдо. Спортсмен победил противника из Азербайджана и становится победителем первенства мира в категории свыше 100 килограммов», — сообщили в пресс-службе министерства. Еще один воспитанник челябинского дзюдо, призер чемпионата России Егор Малкин, в весовой категории до 90 килограммов уступил в финале Комеи Кавабата из Японии и стал обладателем серебряной награды мирового первенства. Главный турнир среди спортсменов в возрасте до 21 года проходит в столице Таджикистана Душанбе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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