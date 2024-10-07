Челябинский дзюдоист Батчаев выиграл первенство мира

07 октября 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Молодые дзюдоисты отличились на первенстве мира Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дзюдоист из Челябинска победил на чемпионате мира в самой престижной весовой категории свыше 100 килограммов. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе регионального минспорта. «Денис Батчаев — победитель первенства мира по дзюдо. Спортсмен победил противника из Азербайджана и становится победителем первенства мира в категории свыше 100 килограммов», — сообщили в пресс-службе министерства. Еще один воспитанник челябинского дзюдо, призер чемпионата России Егор Малкин, в весовой категории до 90 килограммов уступил в финале Комеи Кавабата из Японии и стал обладателем серебряной награды мирового первенства. Главный турнир среди спортсменов в возрасте до 21 года проходит в столице Таджикистана Душанбе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дзюдоист из Челябинска победил на чемпионате мира в самой престижной весовой категории свыше 100 килограммов. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе регионального минспорта. «Денис Батчаев — победитель первенства мира по дзюдо. Спортсмен победил противника из Азербайджана и становится победителем первенства мира в категории свыше 100 килограммов», — сообщили в пресс-службе министерства. Еще один воспитанник челябинского дзюдо, призер чемпионата России Егор Малкин, в весовой категории до 90 килограммов уступил в финале Комеи Кавабата из Японии и стал обладателем серебряной награды мирового первенства. Главный турнир среди спортсменов в возрасте до 21 года проходит в столице Таджикистана Душанбе.