Челябинский дзюдоист Батчаев выиграл первенство мира

Дзюдоист из Челябинска победил на чемпионате мира в самой престижной весовой категории свыше 100 килограммов. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе регионального минспорта.
«Денис Батчаев — победитель первенства мира по дзюдо. Спортсмен победил противника из Азербайджана и становится победителем первенства мира в категории свыше 100 килограммов», — сообщили в пресс-службе министерства.
Еще один воспитанник челябинского дзюдо, призер чемпионата России Егор Малкин, в весовой категории до 90 килограммов уступил в финале Комеи Кавабата из Японии и стал обладателем серебряной награды мирового первенства. Главный турнир среди спортсменов в возрасте до 21 года проходит в столице Таджикистана Душанбе.
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