Россиянина арестовали за герб Украины на обложке паспорта

10 октября 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Обложку паспорта россиянина с гербом Украины конфискуют и уничтожат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уроженец Винницкой области, 49-летний Сергей М., был арестован в Москве из-за обложки паспорта с изображением герба Украины. Об этом сообщают журналисты. «Уроженца Винницкой области арестовали в Москве из-за украинского герба на обложке паспорта», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». Задержанный родился в Крыжополе, однако уже длительное время он проживает в Москве и работает сантехником в одной из московских компаний. Сергея остановили полицейские для проверки документов 8 октября. При осмотре его российского паспорта правоохранители обратили внимание на обложку с украинским гербом и расценили это как нарушение. Мужчину доставили в отделение полиции, где ему вменяли демонстрацию символики экстремистской организации. На судебном заседании Сергей признал свою вину, его арестовали на пять суток. Суд также постановил конфисковать обложку паспорта и передать ее в центр «Э» для последующего уничтожения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Винницкой области, 49-летний Сергей М., был арестован в Москве из-за обложки паспорта с изображением герба Украины. Об этом сообщают журналисты. «Уроженца Винницкой области арестовали в Москве из-за украинского герба на обложке паспорта», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». Задержанный родился в Крыжополе, однако уже длительное время он проживает в Москве и работает сантехником в одной из московских компаний. Сергея остановили полицейские для проверки документов 8 октября. При осмотре его российского паспорта правоохранители обратили внимание на обложку с украинским гербом и расценили это как нарушение. Мужчину доставили в отделение полиции, где ему вменяли демонстрацию символики экстремистской организации. На судебном заседании Сергей признал свою вину, его арестовали на пять суток. Суд также постановил конфисковать обложку паспорта и передать ее в центр «Э» для последующего уничтожения.