Россиянина арестовали за герб Украины на обложке паспорта

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Обложку паспорта россиянина с гербом Украины конфискуют и уничтожат Фото:

Уроженец Винницкой области, 49-летний Сергей М., был арестован в Москве из-за обложки паспорта с изображением герба Украины. Об этом сообщают журналисты.

«Уроженца Винницкой области арестовали в Москве из-за украинского герба на обложке паспорта», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». Задержанный родился в Крыжополе, однако уже длительное время он проживает в Москве и работает сантехником в одной из московских компаний.

Сергея остановили полицейские для проверки документов 8 октября. При осмотре его российского паспорта правоохранители обратили внимание на обложку с украинским гербом и расценили это как нарушение. Мужчину доставили в отделение полиции, где ему вменяли демонстрацию символики экстремистской организации. На судебном заседании Сергей признал свою вину, его арестовали на пять суток. Суд также постановил конфисковать обложку паспорта и передать ее в центр «Э» для последующего уничтожения.

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Уроженец Винницкой области, 49-летний Сергей М., был арестован в Москве из-за обложки паспорта с изображением герба Украины. Об этом сообщают журналисты. «Уроженца Винницкой области арестовали в Москве из-за украинского герба на обложке паспорта», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». Задержанный родился в Крыжополе, однако уже длительное время он проживает в Москве и работает сантехником в одной из московских компаний. Сергея остановили полицейские для проверки документов 8 октября. При осмотре его российского паспорта правоохранители обратили внимание на обложку с украинским гербом и расценили это как нарушение. Мужчину доставили в отделение полиции, где ему вменяли демонстрацию символики экстремистской организации. На судебном заседании Сергей признал свою вину, его арестовали на пять суток. Суд также постановил конфисковать обложку паспорта и передать ее в центр «Э» для последующего уничтожения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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