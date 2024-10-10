Россиянина арестовали за герб Украины на обложке паспорта

Уроженец Винницкой области, 49-летний Сергей М., был арестован в Москве из-за обложки паспорта с изображением герба Украины. Об этом сообщают журналисты.
«Уроженца Винницкой области арестовали в Москве из-за украинского герба на обложке паспорта», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». Задержанный родился в Крыжополе, однако уже длительное время он проживает в Москве и работает сантехником в одной из московских компаний.
Сергея остановили полицейские для проверки документов 8 октября. При осмотре его российского паспорта правоохранители обратили внимание на обложку с украинским гербом и расценили это как нарушение. Мужчину доставили в отделение полиции, где ему вменяли демонстрацию символики экстремистской организации. На судебном заседании Сергей признал свою вину, его арестовали на пять суток. Суд также постановил конфисковать обложку паспорта и передать ее в центр «Э» для последующего уничтожения.
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