Власти ХМАО купят новогодние подарки детям участников СВО

Правительство ХМАО выделило из резервного фонда 15,5 млн рублей на новогодние подарки для детей из семей участников специальной военной операции. Средства будут направлены на поддержку семей, чьи близкие принимают участие в операции и проживают на территории округа.
«Выделить ассигнования из резервного фонда правительства ХМАО. Средства направить на приобретение новогодних подарков для детей из семей участников специальной военной операции, проживающих в Югре, в размере 15 478 400 рублей», — гласит распоряжение правительства ХМАО, размещенное на официальном сайте.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО существует перечень льгот для участников СВО. Самыми популярными являются материальная помощь при приезде в отпуск военнослужащих в отпуск, компенсация за услуги ЖКХ для их семей.
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