Власти ХМАО купят новогодние подарки детям участников СВО

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Власти потратят на новогодние подарки детям бойцов СВО 15,5 млн рублей
Власти потратят на новогодние подарки детям бойцов СВО 15,5 млн рублей Фото:

Правительство ХМАО выделило из резервного фонда 15,5 млн рублей на новогодние подарки для детей из семей участников специальной военной операции. Средства будут направлены на поддержку семей, чьи близкие принимают участие в операции и проживают на территории округа.

«Выделить ассигнования из резервного фонда правительства ХМАО. Средства направить на приобретение новогодних подарков для детей из семей участников специальной военной операции, проживающих в Югре, в размере 15 478 400 рублей», — гласит распоряжение правительства ХМАО, размещенное на официальном сайте.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО существует перечень льгот для участников СВО. Самыми популярными являются материальная помощь при приезде в отпуск военнослужащих в отпуск, компенсация за услуги ЖКХ для их семей.

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Правительство ХМАО выделило из резервного фонда 15,5 млн рублей на новогодние подарки для детей из семей участников специальной военной операции. Средства будут направлены на поддержку семей, чьи близкие принимают участие в операции и проживают на территории округа. «Выделить ассигнования из резервного фонда правительства ХМАО. Средства направить на приобретение новогодних подарков для детей из семей участников специальной военной операции, проживающих в Югре, в размере 15 478 400 рублей», — гласит распоряжение правительства ХМАО, размещенное на официальном сайте. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО существует перечень льгот для участников СВО. Самыми популярными являются материальная помощь при приезде в отпуск военнослужащих в отпуск, компенсация за услуги ЖКХ для их семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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