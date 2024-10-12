В Екатеринбурге после боя госпитализировали звездного кулачника. Фото

В Екатеринбурге после боя в рамках турнира RCC Hard госпитализировали бойца

13 октября 2024 в 03:30 Размер текста - 17 +

В начале боя Владимир Шарыпов был опаснее своего соперника (архивное фото) Фото: Александр Стародумов © URA.RU В Екатеринбурге после главного боя турнира «Путь в RCC Hard 2» госпитализировали бойца Владимира Шарыпова (Берсерк), которому также выбили несколько зубов. Он дрался с Михаилом Тарабриным (Мачете), который его выиграл единогласным решением судей и прошел в финал Гран-при в среднем весе (до 84 кг). Об этом сообщили в пресс-службе RCC. «Что касается Шарыпова, то он был госпитализирован в одну из больниц города, чтобы убедиться, что его здоровью ничего не угрожает. Бой получился очень жестким. На старте встречи Шарыпов был более убедителен, был активнее и опаснее. Мачете долго подбирался на удобную ближнюю дистанцию и даже сломал палец во время одного из ударов. Несмотря на травму Мачете начал ломать ход поединка, и нанес сопернику существенный урон. К концу встречи на настиле лежали несколько зубов Владимира Шарыпова», — рассказали в пресс-службе промоушена. Лига RCC проводит Гран-при по кулачным боям в нескольких весовых категориях. За победу в каждой весовой категории полагается звание чемпиона и бонус в один миллион рублей. За выход в финал — 500 тысяч рублей. На прошлом турнире RCC Hard 10 Евгений Смирнов одержал победу над дебютантом Владимиром Мазуром — чемпионом по боксу лиги Hardcore. Победителя определили раздельным решением судей по итогам пяти раундов. Бой состоялся в полусреднем весе (до 77,1 кг) на арене Академии единоборств РМК. Фото: пресс-служба RCC Фото: пресс-служба RCC Фото: пресс-служба RCC Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге после главного боя турнира «Путь в RCC Hard 2» госпитализировали бойца Владимира Шарыпова (Берсерк), которому также выбили несколько зубов. Он дрался с Михаилом Тарабриным (Мачете), который его выиграл единогласным решением судей и прошел в финал Гран-при в среднем весе (до 84 кг). Об этом сообщили в пресс-службе RCC. «Что касается Шарыпова, то он был госпитализирован в одну из больниц города, чтобы убедиться, что его здоровью ничего не угрожает. Бой получился очень жестким. На старте встречи Шарыпов был более убедителен, был активнее и опаснее. Мачете долго подбирался на удобную ближнюю дистанцию и даже сломал палец во время одного из ударов. Несмотря на травму Мачете начал ломать ход поединка, и нанес сопернику существенный урон. К концу встречи на настиле лежали несколько зубов Владимира Шарыпова», — рассказали в пресс-службе промоушена. Лига RCC проводит Гран-при по кулачным боям в нескольких весовых категориях. За победу в каждой весовой категории полагается звание чемпиона и бонус в один миллион рублей. За выход в финал — 500 тысяч рублей. На прошлом турнире RCC Hard 10 Евгений Смирнов одержал победу над дебютантом Владимиром Мазуром — чемпионом по боксу лиги Hardcore. Победителя определили раздельным решением судей по итогам пяти раундов. Бой состоялся в полусреднем весе (до 77,1 кг) на арене Академии единоборств РМК.