В Челябинске отменяют садовые маршруты

В Челябинске с 15 октября завершается работа садовых маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Завтра, 15 октября, завершается работа сезонных садовых маршрутов, которые обслуживал МУП „СОД“ в этом году», — сообщает пресс-служба мэрии. Информация размещена в telegram-канале.
С 15 октября в Челябинске перестанут следовать следующие маршруты: №55с «Мамина — станция Межозёрная» (по улице Комарова), №57с «Мамина — станция Межозёрная» (по улице Хохрякова); № 67с «Областная больница — Сад Вишнёвый». Также завершают работу автобусы №90с «ЖД Вокзал — Сад Кристалл» и № 93с «ДК Строителей — сад Авиатор-2».
В Челябинске ранее из-за окончания сезона завершил работу сезонный садовый маршрут 21с, который соединяет ЧТЗ и ТЭЦ3. Автобус отменен с 1 октября, сообщили в пресс-службе ОГКУ «Челябинский общественный транспорт».
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