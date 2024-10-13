13 октября 2024
12 октября 2024

В Челябинске отменяют садовые маршруты

© Служба новостей «URA.RU»
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Садовые маршруты отменены из-за окончания сезона (архивное фото)
Садовые маршруты отменены из-за окончания сезона (архивное фото) Фото:

В Челябинске с 15 октября завершается работа садовых маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Завтра, 15 октября, завершается работа сезонных садовых маршрутов, которые обслуживал МУП „СОД“ в этом году», — сообщает пресс-служба мэрии. Информация размещена в telegram-канале.

С 15 октября в Челябинске перестанут следовать следующие маршруты: №55с «Мамина — станция Межозёрная» (по улице Комарова), №57с «Мамина — станция Межозёрная» (по улице Хохрякова); № 67с «Областная больница — Сад Вишнёвый». Также завершают работу автобусы №90с «ЖД Вокзал — Сад Кристалл» и № 93с «ДК Строителей — сад Авиатор-2».

В Челябинске ранее из-за окончания сезона завершил работу сезонный садовый маршрут 21с, который соединяет ЧТЗ и ТЭЦ3. Автобус отменен с 1 октября, сообщили в пресс-службе ОГКУ «Челябинский общественный транспорт».

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В Челябинске с 15 октября завершается работа садовых маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Завтра, 15 октября, завершается работа сезонных садовых маршрутов, которые обслуживал МУП „СОД“ в этом году», — сообщает пресс-служба мэрии. Информация размещена в telegram-канале. С 15 октября в Челябинске перестанут следовать следующие маршруты: №55с «Мамина — станция Межозёрная» (по улице Комарова), №57с «Мамина — станция Межозёрная» (по улице Хохрякова); № 67с «Областная больница — Сад Вишнёвый». Также завершают работу автобусы №90с «ЖД Вокзал — Сад Кристалл» и № 93с «ДК Строителей — сад Авиатор-2». В Челябинске ранее из-за окончания сезона завершил работу сезонный садовый маршрут 21с, который соединяет ЧТЗ и ТЭЦ3. Автобус отменен с 1 октября, сообщили в пресс-службе ОГКУ «Челябинский общественный транспорт».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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