В Челябинске закрывают сезонный маршрут садового автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Челябинск, маршрутное такси, пазик, автобус, пассажиры, маршрутка, 85маршрут
Маршрут прекращает работы в связи с завершением сезона (фото из архива) Фото:

В Челябинске в связи с окончанием сезона завершает свою работу сезонный садовый маршрут 21с, который соединяет ЧТЗ и ТЭЦ3. Об этом сообщили в пресс-службе ОГКУ «Челябинский обшественный транспорт».

«Сезонный автобус 21с завершает работу. В связи со снижением пассажиропотока садовый автобус между ЧТЗ и ТЭЦ 3 прекращает работу с 1 октября», — уточнили в пресс-службе организации.

В организации добавили, что для поездок к садовым товариществам на Бродокалмакском тракте можно продолжать пользоваться автобусами 1 и 45. Ранее «Служба организации движения» опубликовала полный список садовых маршрутов Челябинска и Копейска, которые начали работать с 27 апреля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в связи с окончанием сезона завершает свою работу сезонный садовый маршрут 21с, который соединяет ЧТЗ и ТЭЦ3. Об этом сообщили в пресс-службе ОГКУ «Челябинский обшественный транспорт». «Сезонный автобус 21с завершает работу. В связи со снижением пассажиропотока садовый автобус между ЧТЗ и ТЭЦ 3 прекращает работу с 1 октября», — уточнили в пресс-службе организации. В организации добавили, что для поездок к садовым товариществам на Бродокалмакском тракте можно продолжать пользоваться автобусами 1 и 45. Ранее «Служба организации движения» опубликовала полный список садовых маршрутов Челябинска и Копейска, которые начали работать с 27 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...