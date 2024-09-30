В Челябинске закрывают сезонный маршрут садового автобуса

30 сентября 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Маршрут прекращает работы в связи с завершением сезона (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в связи с окончанием сезона завершает свою работу сезонный садовый маршрут 21с, который соединяет ЧТЗ и ТЭЦ3. Об этом сообщили в пресс-службе ОГКУ «Челябинский обшественный транспорт». «Сезонный автобус 21с завершает работу. В связи со снижением пассажиропотока садовый автобус между ЧТЗ и ТЭЦ 3 прекращает работу с 1 октября», — уточнили в пресс-службе организации. В организации добавили, что для поездок к садовым товариществам на Бродокалмакском тракте можно продолжать пользоваться автобусами 1 и 45. Ранее «Служба организации движения» опубликовала полный список садовых маршрутов Челябинска и Копейска, которые начали работать с 27 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в связи с окончанием сезона завершает свою работу сезонный садовый маршрут 21с, который соединяет ЧТЗ и ТЭЦ3. Об этом сообщили в пресс-службе ОГКУ «Челябинский обшественный транспорт». «Сезонный автобус 21с завершает работу. В связи со снижением пассажиропотока садовый автобус между ЧТЗ и ТЭЦ 3 прекращает работу с 1 октября», — уточнили в пресс-службе организации. В организации добавили, что для поездок к садовым товариществам на Бродокалмакском тракте можно продолжать пользоваться автобусами 1 и 45. Ранее «Служба организации движения» опубликовала полный список садовых маршрутов Челябинска и Копейска, которые начали работать с 27 апреля.