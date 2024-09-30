В Челябинске закрывают сезонный маршрут садового автобуса

В Челябинске в связи с окончанием сезона завершает свою работу сезонный садовый маршрут 21с, который соединяет ЧТЗ и ТЭЦ3. Об этом сообщили в пресс-службе ОГКУ «Челябинский обшественный транспорт».
«Сезонный автобус 21с завершает работу. В связи со снижением пассажиропотока садовый автобус между ЧТЗ и ТЭЦ 3 прекращает работу с 1 октября», — уточнили в пресс-службе организации.
В организации добавили, что для поездок к садовым товариществам на Бродокалмакском тракте можно продолжать пользоваться автобусами 1 и 45. Ранее «Служба организации движения» опубликовала полный список садовых маршрутов Челябинска и Копейска, которые начали работать с 27 апреля.
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