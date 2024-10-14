Вице-губернатор ХМАО поставил новые задачи подчиненным после реформы стройблока

Замгубернатора ХМАО Азат Ислаев обозначил новые задачи подчиненным после реформы строительного блока правительства. Главным приоритетом станет развитие жилищно-коммунального комплекса, передает журналист URA.RU из КТЦ «Югра-Классик», где замгубернатора выступил перед подчиненными.
«Руководитель нашего государства, наш президент Владимир Путин среди приоритетов на ближайшее время определил развитие жилищно-коммунального комплекса. В связи с этим будет изменена подведомственность учреждений и акционерных обществ. Все в логике развития нашего строительного комплекса», — сказал Азат Ислаев.
Замгубернатора утверждает, что возвращение в департамент строительства вопросов архитектуры и городской среды позволит повысить оперативность работы. «Особенно — в реализации проектов комплексного развития территорий, на которые Руслан Николаевич Кухарук делает упор. Но самое главное — наша команда остается единой, усилившись опытом новых коллег, я ориентировал коллективы департаментов и наших подведомственных предприятий на готовность всегда подставить плечо» — отметил вице-губернатор.
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