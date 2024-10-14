Подростки повредили восемь машин в центре Челябинска

Подростки повредили машины, припаркованные во дворах по улице Свободы в Челябинске. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. Автомобилисты оценивают ущерб в десятки тысяч рублей.
«В районный отдел полиции поступило несколько сообщений от граждан, в том числе по факту повреждения одного из транспортных средств. У машин были сняты государственные регистрационные знаки, <…> [на другом авто] зафиксированы следы повреждений на месте отсутствующих необходимых элементов транспортного средства», — сообщили URA.RU в полиции.
Госзнаки полицейские нашли рядом. Личности подростков, которые могут быть причастны к преступлению, устанавливаются.
Инцидент произошел во дворах по улице Свободы. Двое подростков 12-13 лет повредили восемь автомобилей, пишет сайт «74.ру» со ссылкой на пострадавших. Сильнее всего пострадала машина, с которой парни начали свое нападение. «Выдрали водительское зеркало, повредили поворотники, дворники, помяли крышу», — рассказал мужчина. Некоторые автовладельцы оценили ущерб в 15 тысяч рублей, машины других пострадали на 25-30 тысяч рублей. Детали на некоторые поврежденные автомобили сейчас найти невозможно.
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