Подростки повредили восемь машин в центре Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детали на некоторые поврежденные машины сейчас не найти (архивное фото)
Детали на некоторые поврежденные машины сейчас не найти (архивное фото) Фото:

Подростки повредили машины, припаркованные во дворах по улице Свободы в Челябинске. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. Автомобилисты оценивают ущерб в десятки тысяч рублей.

«В районный отдел полиции поступило несколько сообщений от граждан, в том числе по факту повреждения одного из транспортных средств. У машин были сняты государственные регистрационные знаки, <…> [на другом авто] зафиксированы следы повреждений на месте отсутствующих необходимых элементов транспортного средства», — сообщили URA.RU в полиции.

Госзнаки полицейские нашли рядом. Личности подростков, которые могут быть причастны к преступлению, устанавливаются.

Инцидент произошел во дворах по улице Свободы. Двое подростков 12-13 лет повредили восемь автомобилей, пишет сайт «74.ру» со ссылкой на пострадавших. Сильнее всего пострадала машина, с которой парни начали свое нападение. «Выдрали водительское зеркало, повредили поворотники, дворники, помяли крышу», — рассказал мужчина. Некоторые автовладельцы оценили ущерб в 15 тысяч рублей, машины других пострадали на 25-30 тысяч рублей. Детали на некоторые поврежденные автомобили сейчас найти невозможно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подростки повредили машины, припаркованные во дворах по улице Свободы в Челябинске. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. Автомобилисты оценивают ущерб в десятки тысяч рублей. «В районный отдел полиции поступило несколько сообщений от граждан, в том числе по факту повреждения одного из транспортных средств. У машин были сняты государственные регистрационные знаки, <…> [на другом авто] зафиксированы следы повреждений на месте отсутствующих необходимых элементов транспортного средства», — сообщили URA.RU в полиции. Госзнаки полицейские нашли рядом. Личности подростков, которые могут быть причастны к преступлению, устанавливаются. Инцидент произошел во дворах по улице Свободы. Двое подростков 12-13 лет повредили восемь автомобилей, пишет сайт «74.ру» со ссылкой на пострадавших. Сильнее всего пострадала машина, с которой парни начали свое нападение. «Выдрали водительское зеркало, повредили поворотники, дворники, помяли крышу», — рассказал мужчина. Некоторые автовладельцы оценили ущерб в 15 тысяч рублей, машины других пострадали на 25-30 тысяч рублей. Детали на некоторые поврежденные автомобили сейчас найти невозможно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...