Вокалистка из Сургута Анна Колесникова, покорившая Сергея Лазарева на проекте «Ну-ка, все вместе!» расскажет о закулисье звездного шоу на своем концерте. На творческий вечер также приглашен артист театра и кино Вадим Мичман. Информация об этом опубликована на концертной площадке, где состоится выступление.
«В этот вечер вы сможете заглянуть за кулисы жизни и творчества Анны Колесниковой. Она исполнит популярные хиты и поделится подробностями о своем участии в шоу „Ну-ка, все вместе!“», — следует из афиши.
Специальным гостем творческой встречи станет артист Вадим Мичман. Он известен ролями в фильмах «Экипаж» и «Нюрнберг».
Ранее URA.RU рассказывало о выступлении Колесниковой в шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1». Для своего номера она интерпретировала стихотворение поэта Бориса Пастернака «Свеча горела на столе». Фольклорный вокал удивил судейскую коллегию проекта. Однако председатель жюри Сергей Лазарев решил оставить в проекте не только сургутянку, а и ее оппонента — Мелкона Вартанова. Колесникова посчитала решение справедливым.
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