У самолета «Уральских авиалиний» второй раз за два дня отказал двигатель

14 октября 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

Самолет отстранили от полетов для выяснения причин неисправности (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У самолета «Уральских авиалиний» второй раз за два дня отказал двигатель. Инцидент произошел вечером 13 октября в аэропорту Домодедово на борту Airbus A320, который выполнял рейс из Сочи в Москву. «Вечером 13 октября отказал уже правый двигатель на… Airbus A320 (RA-73832), который выполнял рейс U6-378 из Сочи в Москву. После приземления в Домодедово и выключения реверса на этапе пробега в кабине пилотов сработала сигнализация об отказе второго двигателя. Экипаж выключил силовую установку и зарулил на место стоянки на одном движке», — передает telegram-канал «Авиаторщина». На борту находились 163 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. В настоящее время самолет отстранили от полетов для выяснения причин неисправности, а Росавиация начала расследование обоих инцидентов. Этот случай стал вторым за сутки после того, как 12 октября у самолета той же авиакомпании, выполнявшего рейс из Домодедово во Владикавказ, отказал левый двигатель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У самолета «Уральских авиалиний» второй раз за два дня отказал двигатель. Инцидент произошел вечером 13 октября в аэропорту Домодедово на борту Airbus A320, который выполнял рейс из Сочи в Москву. «Вечером 13 октября отказал уже правый двигатель на… Airbus A320 (RA-73832), который выполнял рейс U6-378 из Сочи в Москву. После приземления в Домодедово и выключения реверса на этапе пробега в кабине пилотов сработала сигнализация об отказе второго двигателя. Экипаж выключил силовую установку и зарулил на место стоянки на одном движке», — передает telegram-канал «Авиаторщина». На борту находились 163 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. В настоящее время самолет отстранили от полетов для выяснения причин неисправности, а Росавиация начала расследование обоих инцидентов. Этот случай стал вторым за сутки после того, как 12 октября у самолета той же авиакомпании, выполнявшего рейс из Домодедово во Владикавказ, отказал левый двигатель.