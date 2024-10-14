У самолета «Уральских авиалиний» второй раз за два дня отказал двигатель

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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ural airlines, авиакомпания уральские авиалинии, ra73832
Самолет отстранили от полетов для выяснения причин неисправности (фото из архива) Фото:

У самолета «Уральских авиалиний» второй раз за два дня отказал двигатель. Инцидент произошел вечером 13 октября в аэропорту Домодедово на борту Airbus A320, который выполнял рейс из Сочи в Москву.

«Вечером 13 октября отказал уже правый двигатель на… Airbus A320 (RA-73832), который выполнял рейс U6-378 из Сочи в Москву. После приземления в Домодедово и выключения реверса на этапе пробега в кабине пилотов сработала сигнализация об отказе второго двигателя. Экипаж выключил силовую установку и зарулил на место стоянки на одном движке», — передает telegram-канал «Авиаторщина».

На борту находились 163 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. В настоящее время самолет отстранили от полетов для выяснения причин неисправности, а Росавиация начала расследование обоих инцидентов. Этот случай стал вторым за сутки после того, как 12 октября у самолета той же авиакомпании, выполнявшего рейс из Домодедово во Владикавказ, отказал левый двигатель.

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У самолета «Уральских авиалиний» второй раз за два дня отказал двигатель. Инцидент произошел вечером 13 октября в аэропорту Домодедово на борту Airbus A320, который выполнял рейс из Сочи в Москву. «Вечером 13 октября отказал уже правый двигатель на… Airbus A320 (RA-73832), который выполнял рейс U6-378 из Сочи в Москву. После приземления в Домодедово и выключения реверса на этапе пробега в кабине пилотов сработала сигнализация об отказе второго двигателя. Экипаж выключил силовую установку и зарулил на место стоянки на одном движке», — передает telegram-канал «Авиаторщина». На борту находились 163 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. В настоящее время самолет отстранили от полетов для выяснения причин неисправности, а Росавиация начала расследование обоих инцидентов. Этот случай стал вторым за сутки после того, как 12 октября у самолета той же авиакомпании, выполнявшего рейс из Домодедово во Владикавказ, отказал левый двигатель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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