Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл регистрацию на Парижский полумарафон 2026 года. Как заметили в пресс-службе главы региона, мероприятие станет юбилейным, десятым по счету.
«Парижскому полумарафону, который проводится у нас в Челябинской области, в Нагайбакском районе, — 10 лет. Я очень рад, что с нами наши друзья, благодаря которым мы проводим это забег. Действительно, в некотором смысле это уже наш спортивный бренд», — отметил Текслер, слова которого привела пресс-служба.
Церемония состоялась в национальном центре «Россия» в рамках Дней Челябинской области в Москве. С Текслером о старте регистрации объявили олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский, депутат Госдумы Станислав Наумов, победитель Кубка мира по ультратриатлону Swissultra Владимир Волошин, основатель и директор полумарафона Светлана Мамедалина.
«В этом году уже порядка пяти тысяч участников — и это не может не радовать. Хочу пожелать удачи всем — и спортсменам, и команде организаторов в проведении этого полумарафона», — подчеркнул Борзаковский.
Почетные гости синхронно нажали на символическую кнопку «Старт». После этого система моментально открыла запись для участников.
Забег традиционно проводится в селе Париж Нагайбакского округа и собирает атлетов со всей России. Принять участие в юбилейном полумарафоне могут все желающие независимо от уровня подготовки и возраста, зарегистрировавшись через официальный сайт.
