Челябинский губернатор Текслер открыл регистрацию на Парижский полумарафон. Фото

Алексей Текслер назвал Парижский полумарафон известным спортивным брендом
Алексей Текслер назвал Парижский полумарафон известным спортивным брендом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл регистрацию на Парижский полумарафон 2026 года. Как заметили в пресс-службе главы региона, мероприятие станет юбилейным, десятым по счету.

«Парижскому полумарафону, который проводится у нас в Челябинской области, в Нагайбакском районе, — 10 лет. Я очень рад, что с нами наши друзья, благодаря которым мы проводим это забег. Действительно, в некотором смысле это уже наш спортивный бренд», — отметил Текслер, слова которого привела пресс-служба.

Церемония состоялась в национальном центре «Россия» в рамках Дней Челябинской области в Москве. С Текслером о старте регистрации объявили олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский, депутат Госдумы Станислав Наумов, победитель Кубка мира по ультратриатлону Swissultra Владимир Волошин, основатель и директор полумарафона Светлана Мамедалина.

«В этом году уже порядка пяти тысяч участников — и это не может не радовать. Хочу пожелать удачи всем — и спортсменам, и команде организаторов в проведении этого полумарафона», — подчеркнул Борзаковский.

Почетные гости синхронно нажали на символическую кнопку «Старт». После этого система моментально открыла запись для участников.

Забег традиционно проводится в селе Париж Нагайбакского округа и собирает атлетов со всей России. Принять участие в юбилейном полумарафоне могут все желающие независимо от уровня подготовки и возраста, зарегистрировавшись через официальный сайт.

