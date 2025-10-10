Из челябинского театра срочно эвакуировали жителей

Челябинский драмтеатр лишился зрителей из-за пожарной сигнализации
Из театра драмы имени Орлова в Челябинске срочно эвакуировали зрителей. Как сообщили в пресс-службе регионального минкульта, сработала пожарная сигнализация.
«Сегодня в театре драмы имени Орлова во время показа спектакля „Бешеные деньги“ произошло срабатывание пожарной сигнализации. Это был технический сбой, причины которого сейчас выясняются», — заявили в минкульте.
Спектакль перенесли. Информацию об этом и о возврате денег за билеты театр опубликует на своих ресурсах в ближайшее время.
