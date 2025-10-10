В Москве на выставке «Золотая осень» победили челябинские яблоки и груши из «Григорьевских садов» под Каслями. Как URA.RU рассказала управляющая Ольга Сегаль, на закрытой дегустации специалисты оценили вкус южноуральских плодов.
«Слезы наворачиваются на глаза. Не могу сдержать эмоций. Буквально пару минут назад стали известны результаты Всероссийского дегустационного конкурса. Наша продукция взяла „золото“ и „серебро“», — заявила URA.RU Сегаль.
Победили яблоки сорта «Краса Свердловска». Сорт вывел на Свердловской селекционной станции известный ученый Леонид Котов в 1992 году. Несмотря на почтенный возраст сорта, он продолжает составлять конкуренцию современным зарубежным аналогам. Эксперты оценили вкусовые качества, внешний вид и других характеристики продукции «Григорьевских садов».
Серебряную награду завоевала груша «Фаворитка» челябинской селекции. Этот осенний сорт получили специалисты Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства от скрещивания сортов «Декабринка» и «Лесная красавица». Авторами перспективного сорта груши стали ученые Эрих Фалкенберг и Фирутдин Гасымов.
Победа подтвердила высокий потенциал уральской селекционной школы и качество местной садоводческой продукции. Результаты, по оценке собеседницы URA.RU, подстегнут интерес к челябинскому садоводству.
В 2024 году Сегаль вошла в десятку сильнейших фермеров страны. Она продолжила управлять хозяйством после рождения седьмого ребенка в семье.
Агропромышленная выставка «Золотая осень 2025» проходит с 8 по 11 октября. Организаторы ожидают, что за несколько дней мероприятие посетят семь тысяч гостей и участников. Конкурсы проводятся под эгидой ключевых департаментов Минсельхоза России и Россельхознадзора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!