Заработки челябинских разнорабочих взлетели в 1,5 раза

В Челябинской области уровень доходов разнорабочих увеличился в полтора раза, чем был год назад. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Подработка», сравнение проводили по третьему кварталу 2024 и 2025 годов.
«Среднее предлагаемое вознаграждение для разнорабочих выросло на 48%. Сумма составила 59,7 тысячи рублей в месяц при частичной занятости», — заявили URA.RU в офисе «Авито Подработки».
Одной из причиной роста доходов назвали сезонный фактор, подкрепленный повышательной тенденцией спроса на работы по благоустройству. По данным «Авито Услуг», жители региона стали активнее искать специалистов для озеленения и ухода за загородными участками.
«Сезон традиционно формирует спрос на разнорабочих, что сопровождается ростом предлагаемых вознаграждений. Среди федеральных округов УрФО занял первое место по росту среднего предлагаемого вознаграждения для разнорабочих за подработку», — пояснил URA.RU директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.
В Челябинске на 87% вырос интерес к услуге мульчирования, а в целом по региону — на 75%. Спрос на бурение лунок увеличился на 43% в южноуральской столице, по области — на 13%.
При этом в соседней Свердловской области рост доходов разнорабочих оказался выше челябинского показателя. Уровень заработков там прирос на 50%, достигнув в среднем 75 тысяч рублей. Это позволило региону занять второе место в общероссийском рейтинге после Самарской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!