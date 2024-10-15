Против приведшего Зеленского к власти олигарха возбудили новое уголовное дело

Против бывшего соратника президента Украины Владимира Зеленского, олигарха Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.
«В отношении бывшего олигарха Игоря Коломойского начато еще одно уголовное расследование. На днях экс-партнер Алексей Мартынов подал заявление в Бюро экономической безопасности по поводу действий Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова в части мошенничества с корпоративными правами», — написал Лещенко в своем telegram-канале. Он добавил, что расследование началось после обращения Мартынова.
Коломойского задержали 2 сентября 2023 года по обвинению в мошенничестве и легализации имущества, полученного незаконным путем. Позже, 7 сентября, олигарху и группе из пяти лиц предъявили обвинение в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 миллиарда гривен.
Ранее газета Phileleftheros сообщила об аннулировании «золотого» паспорта Коломойского властями Кипра за утаивание информации об уголовном преследовании, передает 360.ru. Речь идет о возбуждении против олигарха уголовного дела об уклонении от налогов в 2008 году.
*Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов
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