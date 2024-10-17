Бывший премьер-министр Молдавии и кандидат в президенты страны Василий Тарлев заявил, что уход Молдавии с российского рынка является диверсией и ошибкой на стратегическом и тактическом уровнях. Он подчеркнул сложности, возникшие после изменения экспортной стратегии страны.
«Российский рынок был самый большой для наших поставок. Сейчас тяжело на нем найти бутылку молдавского вина, но продают французские, итальянские, немецкие, чешские, те, которые воюют с Россией, а заставляют Молдавию прервать отношения с Россией. Они обманули нас, чтобы мы ушли с рынка, и они заняли его. Это диверсия», — заявил Тарлев в интервью РИА Новости.
Он также отметил, что несмотря на большой размер рынка Евросоюза, он уже насыщен, и молдавские товары там малоизвестны. В связи с этим он подчеркнул важность сохранения исторических рынков сбыта для Молдавии. Тарлев утверждает, что текущая экономическая политика страны приводит к потере значительных объемов продаж, что является стратегической и тактической ошибкой для государства.
Ранее Тарлев заявил, что решение властей Молдавии сократить количество участков для голосования в России является исполнением указаний западных стран, которые выступают против молдавского народа. Политик отметил, что такое сокращение нарушает права человека и противоречит Конституции Молдавии, передает RT.
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