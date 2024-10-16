16 октября 2024

В Екатеринбурге срочно эвакуировали ТЦ «Радуга парк». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ТРЦ Радуга-парк. Екатеринбург , здание, трц радуга парк
В здании проводят тренировку Фото:

В Екатеринбурге утром 17 октября экстренно эвакуировали торговый центр «Радуга парк». Об этом рассказал очевидец.

«Эвакуировали ТЦ „Радуга парк“, учебная пожарная тревога», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Посетители и работники торгового центра спустились на парковку.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что в здании проходит тренировка без участия спасателей.

Фото:

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В Екатеринбурге утром 17 октября экстренно эвакуировали торговый центр «Радуга парк». Об этом рассказал очевидец. «Эвакуировали ТЦ „Радуга парк“, учебная пожарная тревога», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Посетители и работники торгового центра спустились на парковку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что в здании проходит тренировка без участия спасателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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