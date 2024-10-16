В здании проводят тренировку
В Екатеринбурге утром 17 октября экстренно эвакуировали торговый центр «Радуга парк». Об этом рассказал очевидец.
«Эвакуировали ТЦ „Радуга парк“, учебная пожарная тревога», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Посетители и работники торгового центра спустились на парковку.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что в здании проходит тренировка без участия спасателей.
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