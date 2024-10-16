Сместились сроки реконструкции заброшенного парка на Уралмаше

Летний парк «Уралмаш» в Екатеринбурге реконструируют к осени 2025 года

17 октября 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Уже этой зимой горожане смогут прогуливаться в частично обновленном парке Фото: Илья Московец © URA.RU Реконструкцию летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге завершат уже к осени 2025 года, хотя изначально речь шла о конце следующего года. Часть, где закончился первый этап ремонта, готова встретить гостей этой зимой, рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин. «В следующем году осенью парк будет полностью готов к эксплуатации», — анонсировал Зубакин. По его словам, пока же завершен первый этап реконструкции — части, которая граничит с улицей Красных Борцов. «Мы заменили малые архитектурные формы, построена новая современная детская площадка, возведена волейбольная площадка с трибунами, сделано новое освещение. Какая-то часть парка уже в этом году будет готова и доступна для посещения этой зимой», — уточнил Зубакин. Реконструкцией пространства на Уралмаше занимается команда парка Маяковского. Стоимость работ достигает 180 млн рублей. В парке появятся аттракционы, фудкорт, новое освещение и другие удобства для горожан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Реконструкцию летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге завершат уже к осени 2025 года, хотя изначально речь шла о конце следующего года. Часть, где закончился первый этап ремонта, готова встретить гостей этой зимой, рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин. «В следующем году осенью парк будет полностью готов к эксплуатации», — анонсировал Зубакин. По его словам, пока же завершен первый этап реконструкции — части, которая граничит с улицей Красных Борцов. «Мы заменили малые архитектурные формы, построена новая современная детская площадка, возведена волейбольная площадка с трибунами, сделано новое освещение. Какая-то часть парка уже в этом году будет готова и доступна для посещения этой зимой», — уточнил Зубакин. Реконструкцией пространства на Уралмаше занимается команда парка Маяковского. Стоимость работ достигает 180 млн рублей. В парке появятся аттракционы, фудкорт, новое освещение и другие удобства для горожан.