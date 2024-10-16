16 октября 2024

Сместились сроки реконструкции заброшенного парка на Уралмаше

Летний парк «Уралмаш» в Екатеринбурге реконструируют к осени 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летний парк «Уралмаш». Екатеринбург, колесо обозрения, летний парк уралмаш
Уже этой зимой горожане смогут прогуливаться в частично обновленном парке Фото:

Реконструкцию летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге завершат уже к осени 2025 года, хотя изначально речь шла о конце следующего года. Часть, где закончился первый этап ремонта, готова встретить гостей этой зимой, рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин.

«В следующем году осенью парк будет полностью готов к эксплуатации», — анонсировал Зубакин. По его словам, пока же завершен первый этап реконструкции — части, которая граничит с улицей Красных Борцов. «Мы заменили малые архитектурные формы, построена новая современная детская площадка, возведена волейбольная площадка с трибунами, сделано новое освещение. Какая-то часть парка уже в этом году будет готова и доступна для посещения этой зимой», — уточнил Зубакин.

Реконструкцией пространства на Уралмаше занимается команда парка Маяковского. Стоимость работ достигает 180 млн рублей. В парке появятся аттракционы, фудкорт, новое освещение и другие удобства для горожан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Реконструкцию летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге завершат уже к осени 2025 года, хотя изначально речь шла о конце следующего года. Часть, где закончился первый этап ремонта, готова встретить гостей этой зимой, рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин. «В следующем году осенью парк будет полностью готов к эксплуатации», — анонсировал Зубакин. По его словам, пока же завершен первый этап реконструкции — части, которая граничит с улицей Красных Борцов. «Мы заменили малые архитектурные формы, построена новая современная детская площадка, возведена волейбольная площадка с трибунами, сделано новое освещение. Какая-то часть парка уже в этом году будет готова и доступна для посещения этой зимой», — уточнил Зубакин. Реконструкцией пространства на Уралмаше занимается команда парка Маяковского. Стоимость работ достигает 180 млн рублей. В парке появятся аттракционы, фудкорт, новое освещение и другие удобства для горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...