Вместо парковки у пермского ТРК «СемьЯ» появится сквер

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В Перми благоустроят территорию у будущего спорткомплекса по джиу-джитсу
В Перми благоустроят территорию у будущего спорткомплекса по джиу-джитсу Фото:

В Перми появится сквер возле будущего спорткомплекса по джиу-джитсу. Ранее на участке по улице Максима Горького, 60а располагалась парковка.

«ГБУ ПК „Агентство инвестиционного развития“ направило в комиссию по ПЗЗ заявление компании ООО „Орсо Спорт“ о предоставлении условно разрешенного вида использования земельного участка по улице Горького, з/у 60а под благоустройство. Заявление было одобрено 17 октября на заседании комиссии. Компания предложила провести озеленение территории и создать малые архитектурные формы», — пишет «Новый компаньон».

Летом 2024 года на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата проекту строительства спорткомплекса для занятий бразильским джиу-джитсу был присвоен приоритетный статус. На объекте площадью более 467 квадратных метров разместят два тренировочных зала, оснащенные новым спортивным оборудованием. 

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В Перми появится сквер возле будущего спорткомплекса по джиу-джитсу. Ранее на участке по улице Максима Горького, 60а располагалась парковка. «ГБУ ПК „Агентство инвестиционного развития“ направило в комиссию по ПЗЗ заявление компании ООО „Орсо Спорт“ о предоставлении условно разрешенного вида использования земельного участка по улице Горького, з/у 60а под благоустройство. Заявление было одобрено 17 октября на заседании комиссии. Компания предложила провести озеленение территории и создать малые архитектурные формы», — пишет «Новый компаньон». Летом 2024 года на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата проекту строительства спорткомплекса для занятий бразильским джиу-джитсу был присвоен приоритетный статус. На объекте площадью более 467 квадратных метров разместят два тренировочных зала, оснащенные новым спортивным оборудованием. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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