Вместо парковки у пермского ТРК «СемьЯ» появится сквер

В Перми появится сквер возле будущего спорткомплекса по джиу-джитсу. Ранее на участке по улице Максима Горького, 60а располагалась парковка.
«ГБУ ПК „Агентство инвестиционного развития“ направило в комиссию по ПЗЗ заявление компании ООО „Орсо Спорт“ о предоставлении условно разрешенного вида использования земельного участка по улице Горького, з/у 60а под благоустройство. Заявление было одобрено 17 октября на заседании комиссии. Компания предложила провести озеленение территории и создать малые архитектурные формы», — пишет «Новый компаньон».
Летом 2024 года на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата проекту строительства спорткомплекса для занятий бразильским джиу-джитсу был присвоен приоритетный статус. На объекте площадью более 467 квадратных метров разместят два тренировочных зала, оснащенные новым спортивным оборудованием.
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