В Перми построят новый зал для джиу-джитсу и футбольный манеж

06 августа 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Новые спортивные объекты построят в Дзержинском и Свердловском районах Перми (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Пермми будут строить два новых спортивных объекта. Это зал для занятий джиу-джитсу и футбольный манеж. Этим проектам на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата был присвоен приоритетный статус. «Крытый футбольный манеж будет строить в Дзержинском районе Перми компания „Инвест-Ф“. Его площадь составит порядка тысяч квадратных метров. Еще один новый спорткомплекс для занятий бразильским джиу-джитсу появится в Свердловском районе Перми на улице Максима Горького. На объекте площадью более 467 квадратных метров разместят два тренировочных зала, оснащенные новым спортивным оборудованием. Данный проект курирует ООО „ОРСО СПОРТ“», — сообщается на сайте правительства Пермского края. Приоритетный статус позволит обоим инвесторам претендовать на административное сопровождение. Также они смогут получить земельные участки в аренду без торгов. Для Перми и еще нескольких территорий края объем инвестиций для муниципального приоритетного инвестпроекта составляет от 80 до 100 млн рублей. В наиболее малочисленных территориях региона сумма инвестиционных вложений начинается от 20 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермми будут строить два новых спортивных объекта. Это зал для занятий джиу-джитсу и футбольный манеж. Этим проектам на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата был присвоен приоритетный статус. «Крытый футбольный манеж будет строить в Дзержинском районе Перми компания „Инвест-Ф“. Его площадь составит порядка тысяч квадратных метров. Еще один новый спорткомплекс для занятий бразильским джиу-джитсу появится в Свердловском районе Перми на улице Максима Горького. На объекте площадью более 467 квадратных метров разместят два тренировочных зала, оснащенные новым спортивным оборудованием. Данный проект курирует ООО „ОРСО СПОРТ“», — сообщается на сайте правительства Пермского края. Приоритетный статус позволит обоим инвесторам претендовать на административное сопровождение. Также они смогут получить земельные участки в аренду без торгов. Для Перми и еще нескольких территорий края объем инвестиций для муниципального приоритетного инвестпроекта составляет от 80 до 100 млн рублей. В наиболее малочисленных территориях региона сумма инвестиционных вложений начинается от 20 млн рублей.