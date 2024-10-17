Батюшка-блогер высказался об убийстве, совершенном настоятелем храма под Челябинском

Островский: преступление челябинского настоятеля подрывает доверие к РПЦ

18 октября 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

Священник-блогер Островский считает, что священнослужители должны во всем быть примером Фото: Владимир Андреев © URA.RU Известный священник-блогер Павел Островский прокомментировал обвинение настоятеля одного из храмов Челябинской области в убийстве. Речь идет о священнослужителе в селе Губернском Игоре Ефремове. На встрече с жителями Магнитогорска Островский сказал, что подобные действия подрывают доверие к Церкви. «Священник несет на себе особую ношу ответственности, его задача — быть живым примером Христа. Обратное же становится причиной серьезной дискредитации. Он ставит под удар не только своих коллег-священников, но и мирян, а также саму Церковь и Христа», — приводит слова Островского сайт «74.ру». Батюшка-блогер отметил, что дискредитацию стоит рассматривать в отрыве от совершенного деяния. Это, по его словам, отдельный вид ответственности перед обществом. Отметим, что обвиняемый в последнее время службы почти не проводил. Настоятеля храма в селе Губернском Игоря Ефремова обвиняют в убийстве соседа. По данным следствия, настоятель нанес ему несколько ударов ножом. Сообщается, что священнослужитель злоупотреблял алкоголем, и преступление совершил, находясь под воздействием спиртного. Следователям он сказал, что погибший его домогался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный священник-блогер Павел Островский прокомментировал обвинение настоятеля одного из храмов Челябинской области в убийстве. Речь идет о священнослужителе в селе Губернском Игоре Ефремове. На встрече с жителями Магнитогорска Островский сказал, что подобные действия подрывают доверие к Церкви. «Священник несет на себе особую ношу ответственности, его задача — быть живым примером Христа. Обратное же становится причиной серьезной дискредитации. Он ставит под удар не только своих коллег-священников, но и мирян, а также саму Церковь и Христа», — приводит слова Островского сайт «74.ру». Батюшка-блогер отметил, что дискредитацию стоит рассматривать в отрыве от совершенного деяния. Это, по его словам, отдельный вид ответственности перед обществом. Отметим, что обвиняемый в последнее время службы почти не проводил. Настоятеля храма в селе Губернском Игоря Ефремова обвиняют в убийстве соседа. По данным следствия, настоятель нанес ему несколько ударов ножом. Сообщается, что священнослужитель злоупотреблял алкоголем, и преступление совершил, находясь под воздействием спиртного. Следователям он сказал, что погибший его домогался.