Батюшка-блогер высказался об убийстве, совершенном настоятелем храма под Челябинском

Известный священник-блогер Павел Островский прокомментировал обвинение настоятеля одного из храмов Челябинской области в убийстве. Речь идет о священнослужителе в селе Губернском Игоре Ефремове. На встрече с жителями Магнитогорска Островский сказал, что подобные действия подрывают доверие к Церкви.
«Священник несет на себе особую ношу ответственности, его задача — быть живым примером Христа. Обратное же становится причиной серьезной дискредитации. Он ставит под удар не только своих коллег-священников, но и мирян, а также саму Церковь и Христа», — приводит слова Островского сайт «74.ру».
Батюшка-блогер отметил, что дискредитацию стоит рассматривать в отрыве от совершенного деяния. Это, по его словам, отдельный вид ответственности перед обществом. Отметим, что обвиняемый в последнее время службы почти не проводил.
Настоятеля храма в селе Губернском Игоря Ефремова обвиняют в убийстве соседа. По данным следствия, настоятель нанес ему несколько ударов ножом. Сообщается, что священнослужитель злоупотреблял алкоголем, и преступление совершил, находясь под воздействием спиртного. Следователям он сказал, что погибший его домогался.
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