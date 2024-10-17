17 октября 2024

Батюшка-блогер высказался об убийстве, совершенном настоятелем храма под Челябинском

Островский: преступление челябинского настоятеля подрывает доверие к РПЦ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников на презентации книги «Ответ священника. Просто о главном…». Москва, портрет, островский павел
Священник-блогер Островский считает, что священнослужители должны во всем быть примером Фото:

Известный священник-блогер Павел Островский прокомментировал обвинение настоятеля одного из храмов Челябинской области в убийстве. Речь идет о священнослужителе в селе Губернском Игоре Ефремове. На встрече с жителями Магнитогорска Островский сказал, что подобные действия подрывают доверие к Церкви.

«Священник несет на себе особую ношу ответственности, его задача — быть живым примером Христа. Обратное же становится причиной серьезной дискредитации. Он ставит под удар не только своих коллег-священников, но и мирян, а также саму Церковь и Христа», — приводит слова Островского сайт «74.ру».

Батюшка-блогер отметил, что дискредитацию стоит рассматривать в отрыве от совершенного деяния. Это, по его словам, отдельный вид ответственности перед обществом. Отметим, что обвиняемый в последнее время службы почти не проводил.

Настоятеля храма в селе Губернском Игоря Ефремова обвиняют в убийстве соседа. По данным следствия, настоятель нанес ему несколько ударов ножом. Сообщается, что священнослужитель злоупотреблял алкоголем, и преступление совершил, находясь под воздействием спиртного. Следователям он сказал, что погибший его домогался.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известный священник-блогер Павел Островский прокомментировал обвинение настоятеля одного из храмов Челябинской области в убийстве. Речь идет о священнослужителе в селе Губернском Игоре Ефремове. На встрече с жителями Магнитогорска Островский сказал, что подобные действия подрывают доверие к Церкви. «Священник несет на себе особую ношу ответственности, его задача — быть живым примером Христа. Обратное же становится причиной серьезной дискредитации. Он ставит под удар не только своих коллег-священников, но и мирян, а также саму Церковь и Христа», — приводит слова Островского сайт «74.ру». Батюшка-блогер отметил, что дискредитацию стоит рассматривать в отрыве от совершенного деяния. Это, по его словам, отдельный вид ответственности перед обществом. Отметим, что обвиняемый в последнее время службы почти не проводил. Настоятеля храма в селе Губернском Игоря Ефремова обвиняют в убийстве соседа. По данным следствия, настоятель нанес ему несколько ударов ножом. Сообщается, что священнослужитель злоупотреблял алкоголем, и преступление совершил, находясь под воздействием спиртного. Следователям он сказал, что погибший его домогался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...