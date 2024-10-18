Челябинск в третьем квартале 2024 года оказался на четвертом месте среди городов РФ по увеличению числа вакансий для дорожных рабочих. Спрос на них в городе вырос на 41%, а зарплата у специалистов в данной отрасли в среднем выросла до 75 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«По итогам третьего квартала 2024 года, Челябинск занял четвертое место по приросту вакансий для дорожных рабочих — спрос на этих специалистов увеличился на 41%. При этом средняя предлагаемая зарплата за полный рабочий день выросла до 75 тысяч 287 рублей», — сообщил в пресс-службе.
В Челябинске в дорожной сфере спрос на бригадиров вырос на 47%, зарплата у них выросла до 113 тысяч рублей. Интерес к разнорабочим увеличился на 48%, а заработок их поднялся до 63 тысяч 690 тысяч рублей. Спрос на стропальщиков увеличился на 38%. В среднем такие специалисты стали зарабатывать 66 тысяч 200 рублей в месяц.
Также спрос на дорожных рабочих резко вырос в Екатеринбурге (114%) и в Омске (97%). В целом по России средние зарплаты для новых сотрудников увеличились на 28% и достигли 88 тысяч 379 рублей в месяц за полный рабочий день.
Как пояснил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов, спрос на дорожных специалистов в этих городах вызван запуском новых строительных проектов и развитием дорожной сети по всей России. Так, в Екатеринбурге продолжается активное строительство трассы М-12 «Восток», которая соединит Казань с Екатеринбургом.
В Омске в текущем году началось строительство автомобильной дороги «Северный обход» — новости о запуске ряда крупных проектов мы видим и в других городах-участниках рейтинга. Для их реализации работодателям требуются квалифицированные сотрудники: компании привлекают кадры не только повышением зарплатных предложений, но и комфортными условиями работы, социальными льготами и бонусами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!