В Болгарии появились баннеры с лозунгом «Россия — наш друг»

В Болгарии в городе Пловдив появились баннеры с лозунгом «Россия — наш друг». Плакаты в населенном пункте разместила Болгарская социалистическая партия (БСП).
«Это также волеизъявление нашего общества, что Россия воспринимается как братская нация», — заявил депутат от БСП Иван Петков. Его слова передает РИА «Новости». Он отметил, что данной акцией партия хотела показать свое отношение к России.
Петков заявил, что в Болгарии через СМИ распространяется ложная информация о РФ. Однако по его словам, граждане страны не верят в нее.
Ранее Петков приезжал в сентябре на Восточный экономический форум (ВЭФ) вместе с заместителем председателя муниципального совета города Пловдив. Во время своего участия в форуме депутат планировал наладить контакты между Болгарией и Россией, передает 360.ru.
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