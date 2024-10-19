В Болгарии появились баннеры с лозунгом «Россия — наш друг»

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В Болгарии хорошо относятся к России и не верят в байки СМИ, заявил местный депутат Петков
В Болгарии хорошо относятся к России и не верят в байки СМИ, заявил местный депутат Петков Фото:

В Болгарии в городе Пловдив появились баннеры с лозунгом «Россия — наш друг». Плакаты в населенном пункте разместила Болгарская социалистическая партия (БСП).

«Это также волеизъявление нашего общества, что Россия воспринимается как братская нация», — заявил депутат от БСП Иван Петков. Его слова передает РИА «Новости». Он отметил, что данной акцией партия хотела показать свое отношение к России.

Петков заявил, что в Болгарии через СМИ распространяется ложная информация о РФ. Однако по его словам, граждане страны не верят в нее.

Ранее Петков приезжал в сентябре на Восточный экономический форум (ВЭФ) вместе с заместителем председателя муниципального совета города Пловдив. Во время своего участия в форуме депутат планировал наладить контакты между Болгарией и Россией, передает 360.ru.

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В Болгарии в городе Пловдив появились баннеры с лозунгом «Россия — наш друг». Плакаты в населенном пункте разместила Болгарская социалистическая партия (БСП). «Это также волеизъявление нашего общества, что Россия воспринимается как братская нация», — заявил депутат от БСП Иван Петков. Его слова передает РИА «Новости». Он отметил, что данной акцией партия хотела показать свое отношение к России. Петков заявил, что в Болгарии через СМИ распространяется ложная информация о РФ. Однако по его словам, граждане страны не верят в нее. Ранее Петков приезжал в сентябре на Восточный экономический форум (ВЭФ) вместе с заместителем председателя муниципального совета города Пловдив. Во время своего участия в форуме депутат планировал наладить контакты между Болгарией и Россией, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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