Осторожно, подделка: ювелиры нашли способ обмануть любителей сувениров из космоса

Shot: россиянам стали предлагать дорогостоящие украшения с «метеоритами»

20 октября 2024 в 21:33 Размер текста - 17 +

Космические тела очень похожи на руды и обычные металлы, отметили в telegram-канале Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ювелиры обманывают людей, продавая украшения с «метеоритами», но вместо космического камня подсовывают обычный. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Ювелиры разводят россиян, продавая им украшения с метеоритом. Вместо космического тела мастера „толкают“ обычные камни», — передает telegram-канал. Стоимость таких украшений составляет примерно 100-200 тысяч рублей. Визуально отличить обычный камень от космического невозможно без анализа в лаборатории. Челябинскому метеориту исполнилось 11 лет Чтобы набрать такие камни, специалисты выходят в ближайший лес. Они уверяют, что любая местность усыпана небесными камнями, только их нужно отыскать. Ранее в Челябинске к 11-летию падения метеорита жители выставили на продажу его осколки. Стоимость одного грамма составила 1660 рублей. Цена самого огромного осколка договорная, по условиям продавца. Весит он три килограмма 40 граммов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ювелиры обманывают людей, продавая украшения с «метеоритами», но вместо космического камня подсовывают обычный. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Ювелиры разводят россиян, продавая им украшения с метеоритом. Вместо космического тела мастера „толкают“ обычные камни», — передает telegram-канал. Стоимость таких украшений составляет примерно 100-200 тысяч рублей. Визуально отличить обычный камень от космического невозможно без анализа в лаборатории. Чтобы набрать такие камни, специалисты выходят в ближайший лес. Они уверяют, что любая местность усыпана небесными камнями, только их нужно отыскать. Ранее в Челябинске к 11-летию падения метеорита жители выставили на продажу его осколки. Стоимость одного грамма составила 1660 рублей. Цена самого огромного осколка договорная, по условиям продавца. Весит он три килограмма 40 граммов.