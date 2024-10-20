Осторожно, подделка: ювелиры нашли способ обмануть любителей сувениров из космоса

Ювелиры обманывают людей, продавая украшения с «метеоритами», но вместо космического камня подсовывают обычный. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Ювелиры разводят россиян, продавая им украшения с метеоритом. Вместо космического тела мастера „толкают“ обычные камни», — передает telegram-канал. Стоимость таких украшений составляет примерно 100-200 тысяч рублей. Визуально отличить обычный камень от космического невозможно без анализа в лаборатории.
Чтобы набрать такие камни, специалисты выходят в ближайший лес. Они уверяют, что любая местность усыпана небесными камнями, только их нужно отыскать.
Ранее в Челябинске к 11-летию падения метеорита жители выставили на продажу его осколки. Стоимость одного грамма составила 1660 рублей. Цена самого огромного осколка договорная, по условиям продавца. Весит он три килограмма 40 граммов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.