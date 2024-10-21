Тайные слежки устроят за водителями автобусов в Челябинской области

Сотрудники ДПС установят скрытый контроль над водителями автобусов в Челябинской области, чтобы проверить и зафиксировать на видео возможные правонарушения. Мероприятие пройдет в рамках профилактической операции «Автобус», сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Сотрудники ДПС будут осуществлять скрытый контроль за соблюдением ПДД водителями автобусов и фиксировать на видео все правонарушения. На территории Челябинской области с 21 по 25 октября проводится профилактическая акция „Автобус“», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Инспекторы также посетят транспортные организации, которые занимаются пассажирскими перевозками. Проверки пройдут на автовокзалах и автостанциях, где проверят водителей, работающих на международных и междугородних рейсах. Инспекторы ДПС проверят соблюдение режима труда и отдыха водителей и законность самих перевозок, добавили в челябинской полиции.
В 2024 году в Челябинской области по вине водителей автобусов произошло 53 ДТП. В них погибли восемь человек и 75 получили ранения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!