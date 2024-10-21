Тайные слежки устроят за водителями автобусов в Челябинской области

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В 2024 году в Челябинской области по вине водителей автобусов произошло 53 ДТП
В 2024 году в Челябинской области по вине водителей автобусов произошло 53 ДТП Фото:

Сотрудники ДПС установят скрытый контроль над водителями автобусов в Челябинской области, чтобы проверить и зафиксировать на видео возможные правонарушения. Мероприятие пройдет в рамках профилактической операции «Автобус», сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Сотрудники ДПС будут осуществлять скрытый контроль за соблюдением ПДД водителями автобусов и фиксировать на видео все правонарушения. На территории Челябинской области с 21 по 25 октября проводится профилактическая акция „Автобус“», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы также посетят транспортные организации, которые занимаются пассажирскими перевозками. Проверки пройдут на автовокзалах и автостанциях, где проверят водителей, работающих на международных и междугородних рейсах. Инспекторы ДПС проверят соблюдение режима труда и отдыха водителей и законность самих перевозок, добавили в челябинской полиции.

В 2024 году в Челябинской области по вине водителей автобусов произошло 53 ДТП. В них погибли восемь человек и 75 получили ранения.

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Сотрудники ДПС установят скрытый контроль над водителями автобусов в Челябинской области, чтобы проверить и зафиксировать на видео возможные правонарушения. Мероприятие пройдет в рамках профилактической операции «Автобус», сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Сотрудники ДПС будут осуществлять скрытый контроль за соблюдением ПДД водителями автобусов и фиксировать на видео все правонарушения. На территории Челябинской области с 21 по 25 октября проводится профилактическая акция „Автобус“», — пояснили в пресс-службе ведомства. Инспекторы также посетят транспортные организации, которые занимаются пассажирскими перевозками. Проверки пройдут на автовокзалах и автостанциях, где проверят водителей, работающих на международных и междугородних рейсах. Инспекторы ДПС проверят соблюдение режима труда и отдыха водителей и законность самих перевозок, добавили в челябинской полиции. В 2024 году в Челябинской области по вине водителей автобусов произошло 53 ДТП. В них погибли восемь человек и 75 получили ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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