Украинский политолог предрек спецоперацию ВСУ в Молдавии при поражении Санду

Политолог Голобуцкий допустил операцию Киева в Молдавии при проигрыше Санду

22 октября 2024 в 03:18 Размер текста - 17 +

Санду пожаловалась о попытках иностранных сил вмешаться в процесс выборов Фото: Официальный сайт президента Украины Киев может осуществить спецоперацию в Молдавии, если на выборах победят пророссийские силы. Об этом заявил украинский политолог Алексей Голобуцкий. По его словам, такой сценарий возможен в случае проигрыша действующего президента Молдавии Майи Санду и проевропейских сил в стране. Новость по теме Санду пожаловалась на атаку криминальных сил: итоги выборов и референдума в Молдавии «Если бы была угроза прихода пророссийских сил, скорее всего, украинские войска будут вынуждены… Просто провести специальную военную операцию», — заявил Голобуцкий в эфире YouTube-канала UkrLife. Он подчеркнул, что это станет вопросом выживания для Украины. Голобуцкий акцентировал внимание на том, что у Киева нет возможности влиять на отношения между Россией и странами, такими как Северная Корея или Иран. Однако, по его мнению, в случае с Молдавией Украина имеет шансы оказать влияние на развитие событий, что подчеркивает стратегическую значимость региона для украинской стороны. На выборах президента Молдавии не нашли победителя с абсолютным большинством голосов. Второй тур назначен на 3 ноября. В Кремле считают, что выборы в Молдавии вызывают очень много вопросов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что много людей в стране не являются сторонниками президент Молдавии Майя Санду. По его мнению, об этом свидетельствует тот факт, что оппозиционные силы не допустили к выборам. Сама Санду сообщила о попытках иностранных сил вмешаться в процесс демократических выборов в стране, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев может осуществить спецоперацию в Молдавии, если на выборах победят пророссийские силы. Об этом заявил украинский политолог Алексей Голобуцкий. По его словам, такой сценарий возможен в случае проигрыша действующего президента Молдавии Майи Санду и проевропейских сил в стране. «Если бы была угроза прихода пророссийских сил, скорее всего, украинские войска будут вынуждены… Просто провести специальную военную операцию», — заявил Голобуцкий в эфире YouTube-канала UkrLife. Он подчеркнул, что это станет вопросом выживания для Украины. Голобуцкий акцентировал внимание на том, что у Киева нет возможности влиять на отношения между Россией и странами, такими как Северная Корея или Иран. Однако, по его мнению, в случае с Молдавией Украина имеет шансы оказать влияние на развитие событий, что подчеркивает стратегическую значимость региона для украинской стороны. На выборах президента Молдавии не нашли победителя с абсолютным большинством голосов. Второй тур назначен на 3 ноября. В Кремле считают, что выборы в Молдавии вызывают очень много вопросов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что много людей в стране не являются сторонниками президент Молдавии Майя Санду. По его мнению, об этом свидетельствует тот факт, что оппозиционные силы не допустили к выборам. Сама Санду сообщила о попытках иностранных сил вмешаться в процесс демократических выборов в стране, передает RT.