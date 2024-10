«России выступать нельзя»: екатеринбурженка откровенно о закулисье мирового конкурса красоты

На мировой конкурс красоты екатеринбурженка шила платье два месяца

22 октября 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Анна пока больше не планирует участвовать в конкурсах красоты Фото предоставлено Анной Зализняк Анна Зализняк из Екатеринбурга доказала всему миру, что, несмотря на политическую ситуацию, красавицы из России тоже могут входить в мировые топы. На Woman of the Universe в Турции она получила титул «Женщина вселенской красоты». Как уралочка из небольшого поселка Цементный в Невьянском районе соревновалась с красотками со всей планеты, влияют ли такие конкурсы красоты на самооценку и что думает насчет хейта — в беседе с URA.RU. Женщину во всех конкурсах поддерживает муж Фото предоставлено Анной Зализняк — У вас множество титулов: «Миссис Арамиль», «Миссис Бизнес Екатеринбург», «Миссис Бизнес Россия». Что заставляет вас участвовать в конкурсах красоты? — В прошлом году организатор городского конкурса красоты в Арамиле предложил мне быть партнером и упомянул, что нужно самой участвовать в таких проектах. В принятии решения меня поддержал муж, и заветная корона и титул первой красавицы города завоевала я. Через месяц мне поступило новое предложение — от проекта «Миссис Бизнес Екатеринбург». Наблюдая за ним уже год, решила прийти на кастинг. Идея самого проекта — показать, что женщина может реализоваться, — меня увлекла, и я пошла в этот эксперимент. И о чудо! Получила и главную корону, и титул регионального значения. — А затем была «Миссис Бизнес Россия»? — По условиям конкурса победитель едет представлять регион уже на федеральный уровень. Финальный этап проходит в Санкт-Петербурге, представлять Свердловскую область на «Мисс и Миссис бизнес Россия» мы отправились в 2024 году. Поехали четыре короны из Екатеринбурга и наш региональный директор. В июне этого года состоялся финал, где наша уральская команда показала прекрасную подготовку и смогла забрать все короны. Главной короной стала моя «Миссис Бизнес Россия». — Всероссийский этап позади, но как вы решились на международный конкурс красоты Woman of the Universe? — Мне поступило предложение от организатора «Миссис Бизнес Россия» принять участие на международном уровне: на выбор Mrs. Woman of the Universe в Стамбуле (Турция) или Mrs. Europe в Болгарии. Ответ был очевиден, тем более такие предложения поступают не каждый день. Загвоздка была в том, что от России выступать было нельзя, только от регионов. Но изначально было предложение взять регион Восточной Европы, и пока мне не одобрили Урал, свое согласие я не давала. Уралочка призналась, что от количества красивых девушек в одном месте разбегались глаза Фото предоставлено Анной Зализняк — Известно, что перед подведением итогов конкурсантки должны выполнить ряд условий. Что требовалось от вас, как готовились? — По условиям конкурса все делегаты должны были представить видео в пользу защиты животных и подготовить национальный костюм. Мы задумались, с чем ассоциируется наш край. Конечно, с живописными Бажовскими местами и литературным героем — Хозяйкой Медной горы. Свой видеоролик я хотела использовать в едином стиле, поэтому нашла мультипликатора, который отрисовал добрую историю про животных и заступницу уральского фольклора. Подарки для делегатов и организаторов мне захотелось преподнести в этом же стиле: я подарила две шкатулки из натурального камня и украшения из малахита. — Конкурс проходил в Турции в течение недели. Какие испытания ждали вас вплоть до финала? — В Стамбул я прилетела со своей группой поддержки: муж, мама и лучшая подруга. 14 октября было фееричное открытие — на гала-ужине представили всех делегатов: Индию, Индонезию, Италию, Америку, было много представителей из Азии: Китай, Малайзия и другие страны. От России было пять регионов: Москва, Дальний Восток, Волга, Урал и Западная Сибирь (по факту моя напарница с конкурса «Миссис Бизнес» Мария Штань). На следующий день был форум, посвященный защите животных, где участницы показывали свои ролики. Кто-то сделал защиту доклада лично, кто-то снял видеовизитку. Наши с Марией Штань презентации были самыми необычными и интересными, что, конечно, очень порадовало. Затем день экскурсии по Стамбулу, в том числе морская прогулка. Требования каждого дня — это соблюдение оговоренного заранее дресс-кода. С нами всегда были члены жюри, которые оценивали девушек на всех этапах. — Иногда конкурсантки рассказывают, что в воздухе витает запах конкуренции. Какая атмосфера царила за кулисами конкурса Woman of the Universe? — Атмосфера на проекте была очень легкой и доброжелательной, что меня откровенно порадовало. Не чувствовалось возможной конкуренции, потому что каждая из участниц уже приехала с высокими титулами в своих странах. Я, честно признаться, с удовольствием наблюдала за поистине красивыми женщинами и была рада находиться в такой потрясающей компании. Над образом Хозяйки Медной горы трудились несколько месяцев Фото предоставлено Анной Зализняк — У вас было шикарное платье и образ Хозяйки Медной горы. Как долго вы над ним трудились и кто помогал? — За помощью в создании этого шедевра я обратилась к местному дизайнеру Анне Шляпниковой. Мы не были лично знакомы, и в поиске мастера, который мне сможет помочь, вышла на нее. Увидела ее работы и как-то сразу поняла, что это именно тот специалист, который мне нужен. Конечно, были нервы по срокам, но в итоге все получилось как нельзя лучше. Форму платья и кафтана мы с Аней разрабатывали совместно, каждый этап примерок согласовывали, а на создание двух образов ушло чуть больше двух месяцев, но результат потрясает воображение — наша Хозяйка Медной горы получилась по-настоящему сказочной. Но открою секрет… — В вашем платье хранилась какая-то тайна? — Финальное платье было и на открытии, просто два этих шедевра — это трансформеры. Если снять все элементы, а именно — кокошник, оплечье, Каменный цветок с ящеркой и кафтан, то там таится базовое платье-рыбка, которое украшено стразами и камнями. — Вспомним финал: озвучивают пятерку самых красивых женщин вселенной и там ваше имя. Что почувствовали, когда получили титул «Женщина вселенской красоты»? — Специальные титулы раздавали на преджюри: мне достался Mrs. Woman of the Universe BEAUTY. На следующий день был финал, где я вошла в пятерку победных корон. С учетом политической ситуации в целом и того, какое было количество претендентов на эти места, я была на седьмом небе от счастья и гордости, что именно наш регион, уральский колорит стал лидером на мировом уровне, и в моем лице Россия вошла в топ-5. Честно говорю и сама не верю в такой высокий титул. Возможно, осознание придет позже, а пока меня переполняют эмоции и хочется поделиться со всем миром, и, конечно, бесконечное количество поздравлений растягивают этот процесс. — Вы уже неоднократно побеждали на конкурсах красоты. После этого сталкивались с хейтом? — Трижды я становилась лидером региональных, областных и федеральных конкурсов, но обо мне писали только локально. На широкую публику я стала известна благодаря победе на международном уровне. После публикации на городском сайте были далеко не все положительные комментарии, но это меня не сильно трогает, я не принимаю эту энергию на себя, а транслирую только положительную. Людям, которым тяжело принимать чужие успехи, могу только посочувствовать. После конкурса екатеринбурженка сразу окунулась в повседневные заботы, но с тепло вспоминает все этапы Woman of the Universe Фото предоставлено Анной Зализняк — Как вы считаете, что дают девушкам конкурсы красоты? — Как вы считаете, что дают девушкам конкурсы красоты? Открываются ли им новые дороги, помогает ли это поднять самооценку? — По поводу самооценки — однозначно да. Любая девушка, которая встанет на этот путь, получит огромную дозу поддержки и комплиментов от своих родных, близких или просто товарищей по работе. Также участница сможет почувствовать себя королевой и в свете софитов пройтись по сцене — мечта каждой маленькой принцессы из сказки, и она может стать реальностью. А потом будут прекрасные воспоминания и, возможно, хорошие знакомства, перерастающие в дружбу. Кто ведь что транслирует, тот то и получает. — Вы взяли такие высоты, а хотели бы поучаствовать в других конкурсах красоты? — С конкурсами, надеюсь, история закончилась, гештальт закрыт. Но я так говорю после каждой своей победы. Кто знает, кто знает?..

