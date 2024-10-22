В столице ХМАО изменились маршруты движения нескольких автобусов

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На новых участках дорог в Ханты-Мансийске появились две остановки
На новых участках дорог в Ханты-Мансийске появились две остановки Фото:

В Ханты-Мансийске в связи с открытием новых участков дорог по улице Георгия Величко и Анны Коньковой изменяется схема движения автобусов №4 и №77А. Об этом власти города рассказали в соцсети.

«Изменились график и схема движения автобусных маршрутов №4 и №77А. Это связано с открытием новых участков дорог по улице Георгия Величко и межквартального проезда, которые ведут к новой школе №2, находящейся на улице Анны Коньковой, 5», — сообщила мэрия в telegram-канале.

В маршрут движения добавлены новые участки, появилась остановка «Анны Коньковой» и временная остановка на улице Георгия Величко. Отмечается, что после завершения строительства дорог в микрорайоне «Береговая зона», временная остановка будет перенесена.

Ранее в Нягани из-за жалоб жителей на долгое ожидание было изменено расписание движения автобуса №7. Также дополнительно власти города запустили новый маршрут № 2. По нему автобусы будут ездить в отдаленные районы.

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В Ханты-Мансийске в связи с открытием новых участков дорог по улице Георгия Величко и Анны Коньковой изменяется схема движения автобусов №4 и №77А. Об этом власти города рассказали в соцсети. «Изменились график и схема движения автобусных маршрутов №4 и №77А. Это связано с открытием новых участков дорог по улице Георгия Величко и межквартального проезда, которые ведут к новой школе №2, находящейся на улице Анны Коньковой, 5», — сообщила мэрия в telegram-канале. В маршрут движения добавлены новые участки, появилась остановка «Анны Коньковой» и временная остановка на улице Георгия Величко. Отмечается, что после завершения строительства дорог в микрорайоне «Береговая зона», временная остановка будет перенесена. Ранее в Нягани из-за жалоб жителей на долгое ожидание было изменено расписание движения автобуса №7. Также дополнительно власти города запустили новый маршрут № 2. По нему автобусы будут ездить в отдаленные районы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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