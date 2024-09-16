16 сентября 2024

В городе ХМАО изменили расписание автобусов после жалоб жителей

В Нягани добавили новый автобусный маршрут
© Служба новостей «URA.RU»
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Расписание изменили после жалоб горожан
Расписание изменили после жалоб горожан Фото:

В Нягани изменили расписание движения автобусов после жалоб горожан. На линию добавили еще один автобус, а также ввели новый маршрут.

«В соцсетях участились жалобы на долгое ожидание автобусов и отсутствие актуального расписания на остановках. В результате: перезаключен муниципальный контракт, расписание стало поминутным, а не интервальным, на линию был добавлен дополнительный автобус № 7», — говорится в telegram-канале ЦУР Югры.

Власти также запустили новый маршрут № 2. По нему автобусы будут ездить в отдаленные районы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовском районе из-за сокращения длительности светового дня изменился график движения теплоходов, следующих в деревни Былино и Соснина. С 17 сентября по вечерам транспорт будет ходить на час раньше.

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В Нягани изменили расписание движения автобусов после жалоб горожан. На линию добавили еще один автобус, а также ввели новый маршрут. «В соцсетях участились жалобы на долгое ожидание автобусов и отсутствие актуального расписания на остановках. В результате: перезаключен муниципальный контракт, расписание стало поминутным, а не интервальным, на линию был добавлен дополнительный автобус № 7», — говорится в telegram-канале ЦУР Югры. Власти также запустили новый маршрут № 2. По нему автобусы будут ездить в отдаленные районы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовском районе из-за сокращения длительности светового дня изменился график движения теплоходов, следующих в деревни Былино и Соснина. С 17 сентября по вечерам транспорт будет ходить на час раньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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