В городе ХМАО изменили расписание автобусов после жалоб жителей

В Нягани изменили расписание движения автобусов после жалоб горожан. На линию добавили еще один автобус, а также ввели новый маршрут.
«В соцсетях участились жалобы на долгое ожидание автобусов и отсутствие актуального расписания на остановках. В результате: перезаключен муниципальный контракт, расписание стало поминутным, а не интервальным, на линию был добавлен дополнительный автобус № 7», — говорится в telegram-канале ЦУР Югры.
Власти также запустили новый маршрут № 2. По нему автобусы будут ездить в отдаленные районы.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовском районе из-за сокращения длительности светового дня изменился график движения теплоходов, следующих в деревни Былино и Соснина. С 17 сентября по вечерам транспорт будет ходить на час раньше.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!