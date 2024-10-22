22 октября 2024

Челябинский актер Робак снимается в комедии вместе с Ириной Горбачевой

© Служба новостей «URA.RU»
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В новом фильме любовная история закрутится между героями, которых сыграли Робак и Горбачева
В новом фильме любовная история закрутится между героями, которых сыграли Робак и Горбачева Фото:

Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте (Челябинская область), снимается в главной роли в романтической комедии «Пара на Пару», где его партнершей по экрану стала актриса Ирина Горбачева. Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру».

«Дмитрий Чеботарев, Ирина Горбачева и Александр Робак снимаются в романтической комедии Владимира Котта „Пара на пару“. Примечательно, что первый съемочный день картины ознаменовался первым снегом в Москве, а однокурсники Ирина Горбачева и Дмитрий Чеботарев на съемочной площадке оказались вместе впервые», — сообщается на сайте.

В фильме Робак и Горбачева воплощают историю непростых отношений, которые по случайности разворачиваются в санатории. Александр Робак играет роль Сергея, состоятельного мужчины и нового возлюбленного главной героини Оли, которую представляет Ирина Горбачева. Динамика отношений между персонажами обостряется после того, как Оля оставляет мужу записку и уходит, блокируя все контакты. В кинокартине действующего супруга Ольги играет Дмитрий Чеботарев.

В фильме также затрагиваются темы семейных отношений и личностного развития героев. Муж Оли Константин — ключевой персонаж, который сталкивается с серьезными испытаниями, поставленными Сергеем, чтобы доказать свою стойкость и вернуть жену. При этом Костя попадает в дом к Сергею обманным путем — через роман с его дочерью.

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Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте (Челябинская область), снимается в главной роли в романтической комедии «Пара на Пару», где его партнершей по экрану стала актриса Ирина Горбачева. Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру». «Дмитрий Чеботарев, Ирина Горбачева и Александр Робак снимаются в романтической комедии Владимира Котта „Пара на пару“. Примечательно, что первый съемочный день картины ознаменовался первым снегом в Москве, а однокурсники Ирина Горбачева и Дмитрий Чеботарев на съемочной площадке оказались вместе впервые», — сообщается на сайте. В фильме Робак и Горбачева воплощают историю непростых отношений, которые по случайности разворачиваются в санатории. Александр Робак играет роль Сергея, состоятельного мужчины и нового возлюбленного главной героини Оли, которую представляет Ирина Горбачева. Динамика отношений между персонажами обостряется после того, как Оля оставляет мужу записку и уходит, блокируя все контакты. В кинокартине действующего супруга Ольги играет Дмитрий Чеботарев. В фильме также затрагиваются темы семейных отношений и личностного развития героев. Муж Оли Константин — ключевой персонаж, который сталкивается с серьезными испытаниями, поставленными Сергеем, чтобы доказать свою стойкость и вернуть жену. При этом Костя попадает в дом к Сергею обманным путем — через роман с его дочерью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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